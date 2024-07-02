OneCoin adlı ponzi şemasının kurucusunun öldüğüne dair söylentiler, resmi makamları yanıltmak için çıkarılmış olabilir mi?

ABD Hükümeti kısa bir süre önce OneCoin kurucusu Roja Ignatova’nın nerede olduğunu ihbar edecek kişiye vereceği ödülü 5 milyon dolara yükseltti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Bulgaristan’daki ABD’de Büyükelçiliği ile birlikte yaptığı resmi açıklamaya göre CryptoQueen olarak bilinen Roja Ignatova’nın yakalanmasına yol açacak her ihbar için 5 milyon dolar ödül verilecek.

Bu ödül FBI tarafından daha önce 250.000 dolar olarak belirlenmişti. Dolayısıyla Cryptoqueen’in yakalanması için başlatılan ihbar ödülünün 20 kat artırılması dikkat çekti. 2018 yılında öldürüldüğü iddia edilen Roja Ignatova’yı çevreleyen sır perdesi hala aydınlatılamadı.

Roja Ignatova, 2017 yılında OneCoin yatırımcılarından topladığı yaklaşık 4 milyar dolarlık fonla izini kaybettirdi. Tarihteki en büyük uluslararası dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirmekle suçlanan Ignatova, 2022 yılından bu yana FBI’ın En Çok Aranan On Kaçak Listesi’nde yer alıyor.

OneCoin, 2014 yılında Bulgaristan doğumlu Alman vatandaşı Ruja Ignatova ve Sebastian Greenwood tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da kuruldu. Proje kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yaklaşık 4,4 milyar dolar fon topladı.

2017 yılında yetkililer Ignatova’yı tutuklamak için harekete geçti. Ancak Ignatova Bulgaristan’dan Yunanistan’ın Atina kentine kaçarak izini kaybettirdi. Hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamaları bulunan Ignatova’nın hakkında çeşitli söylentiler var.

Bazıları Ignatova’nın kolluk kuvvetlerinin kendisini tutuklama yetkisine sahip olmadığı Akdeniz açıklarında lüks bir yatta saklandığını iddia ediyor. Bazıları ise Taki olarak bilinen Bulgar uyuşturucu baronu Hristoforos Amanatidis’in Onecoin’le bağlantısı nedeniyle Ruja Ignatova için suikast emri verdiğine inanılıyor.

Kaynaklar, Taki’nin bir tetikçiye Ignatova’yı parçalaması ve kalıntılarını İyon Denizi’ne atması emrini verdiğini öne sürüyor. Böylelikle Taki’nin OneCoin dolandırıcılığındaki rolünün açığa çıkmasını önlemek istediği belirtiliyor.

2018 yılından bu yana Roja Ignatova’nın yakalanması için birçok ihbar yapıldı. 2022 yılında Yunanistan’da Roja Ignatova’yı yakalamak için bir operasyon gerçekleştirildi. Ancak başarısız oldu.

Roja Ignatova’nın öldüğüne dair söylentilerin resmi makamları yanıltmak için çıkarıldığı düşünülüyor.