ABD’li bir yatırımcı, kripto para ile servetini 10’a katladı. Ancak kaldıraç düşkünü yatırımcı, elde ettiği serveti kısa sürede kaybetti.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki astrolog Racso, finans odaklı popüler YouTuber Caleb Hammer’a konuk oldu. Astrologun kripto serüveni, dinleyenleri adeta sinirlendirdi.

Yatırım Yaptı Borçlu Çıktı

Kripto piyasasına 2020 yılında giren Rasco, yatırım yapmaya 40 bin dolar ile başladı. Yatırımcı, 2020-2021 boğa piyasasında ilk yatırımını ona katladı.

Toplam 440 bin, yani neredeyse yarım milyon dolar servet yaratan Racso, görünen o ki kripto kışına hiç hazırlıklı değildi. Günlük alım satım işlemlerinde yüksek kaldıraç kullanmayı alışkanlık haline getiren astrolog, ayı piyasasının başlamasıyla adeta duvara tosladı.

Kripto para düzenlemeleri henüz emekleme aşamasında. Kripto paraların emtia, para birimi ve menkul kıymet sınıflandırmalarından hangisine dahil edileceği bile henüz çoğu ülkede net değil.

Ancak kriptonun tam anlamıyla dahil edilmediği finansal piyasalar düzenlemeleri, kullanılabilecek kaldıraç oranını kısıtlıyor. Örneğin ABD’de en fazla 50 kata kadar kaldıraç kullanılabiliyor. Ülkemizde ise kaldıraç, 10 kat ile sınırlı.

FTX ve Terra Krizinden Etkilendi

Ayı piyasasının etkilerini iyice hissettirmeye başladığı 2022 yılı, birçok kripto şirketinin kepenk indirdiği yıl oldu.

Kripto para borsası FTX, iflas başvurusu yaptı. Ancak kısa süre sonra borsanın birçok suç işlediği ortaya çıktı. Stablecoin ekosistemi Terra’nın çöküşü ise tüm piyasayı etkileyen bir yaprak dökümünü tetikledi.

Bahtsız astrolog, FTX ve Terra krizlerinde portföyünün yüzde 70’ini kaybettiğini açıkladı. Racso, yaşadığı finansal çöküşünün sebebinin ise 2022’de akrep-boğa burçlarında gerçekleşen parçalı güneş tutulması olduğunu düşünüyor.

Racso, şu anda kredi kartlarıyla geçimini sürdürüyor. Düzenli bir işe girmenin ise son seçenek olduğunu söylüyor.