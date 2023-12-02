Antpool söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin 10 Aralık 2023 tarihine kadar kendileriyle iletişime geçmesini ve işlemi gerçekleştirdiğini doğrulamasını istedi.

En büyük Bitcoin madencilik havuzlarından Antpool, geride bıraktığımız hafta yapılan 3,1 milyon dolarlık işlem ücreti ödemesini iade edeceğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız hafta bir Bitcoin kullanıcısı para transferi gerçekleştirirken yanlışlıkla veya kasıtlı bir şekilde 83 BTC’lik (yaklaşık 3 milyon dolar) işlem ücreti ödemişti. AntPool’un risk kontrol sistemi, işlem ücretini geçici olarak dondurdu.

İşlem Ücreti İade Edilir mi?

Antpool tarafından yapılan 30 Kasım tarihli açıklamada, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin 10 Aralık 2023 tarihine kadar iletişime geçmesi ve işlemin sahipliğini onaylaması istendi. Antpool, yaklaşık 83 BTC’lik işlem ücretinin geri ödenmesi için kullanıcıdan söz konusu cüzdan adresinin özel anahtarıyla Electrum veya Bitcoin Core gibi bir imzalama aracı hazırlamasını talep ediyor. Gizemli kullanıcının 83 BTC’lik işlem ücretini geri alabilmek için “AntPool” mesajını imzalaması ve imzalı metni verilen destek e-posta adresine göndermesi gerekiyor.

Peki neler olmuştu? 23 Kasım’da bir Bitcoin kullanıcısı 139,42 BTC’nin bulunduğu cüzdanından 55,77 BTC’lik transfer gerçekleştirmek isterken yanlışlıkla 83 BTC’lik işlem ücreti ödemişti. Mempool, bu işlem ücretinin olması gerekenden 120.528 kat daha yüksek olduğunu bildirdi.

Antpool konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

23 Kasım’da bir kullanıcı gas ücreti olarak 83 BTC ödemesi yaptı. ANTPOOL’un risk kontrol sistemi, işlem ücretini geçici olarak dondurdu. Lütfen 10 Aralık 2023 saat 00:00’dan (UTC+8) önce bizimle iletişime geçin ve kişisel kimliğinizi doğrulayın. Doğrulamadan sonra ANTPOOL ücreti iade edecektir.

2.000 Dolarlık Transfer için 500 Bin Dolarlık İşlem Ücreti

2023 yılının Eylül ayında gerçekleşen ve şişman parmak (fat finger) olarak tanımlanan bir başka olayda yanlışlıkla 500.000 dolarlık işlem ücreti ödenmişti. Anonim bir Bitcoin kullanıcısı yaklaşık 2.000 dolarlık 0.074 BTC’lik transfer gerçekleştirmek isterken işlem ücreti olarak 19.89 BTC ödemişti.

İşlemden sorumlu madencilik havuzu F2Pool ödemeyi aldı ve daha sonra ücreti kripto hizmetleri sağlayıcısı Paxos’a geri ödemeyi kabul etti.