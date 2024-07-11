Temmuz ayının ikinci haftası, ABD özelinde epey yoğun bir ekonomik takvime sahip. Bu haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçtiğimiz dakikalarda açıklandı.

TÜFE Beklentilerden Daha Düşük Geldi

ABD’nin haziran ayı için TÜFE beklentisi yüzde 0,1 artış yönündeydi. Ancak TÜFE, yüzde -0,1 ile negatif geldi.

Yıllık bazda da TÜFE, beklentilerden daha fazla düşüş gösterdi. Yüzde 3,1’e gerilemesi beklenen yıllık TÜFE yüzde 3’e geriledi.

Söz konusu değerler, ülkede Haziran 2023’ten beri kaydedilen en düşük enflasyonu temsil ediyor. Yarın enflasyonun en önemli göstergelerinden bir diğeri olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklanacak.

TÜFE Verileri Kripto İçin Neden Önemli?

ÜFE ile birlikte TÜFE, enflasyonun gidişatına dair başlıca göstergeleri temsil ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararlarını bu göstergelere dayalı olarak alıyor.

Fed, pandemi döneminde fırlayan enflasyonu dizginlemek için bir süredir şahin bir tutum izleyerek para politikasında sıkılaşmaya gitti. Ülkede faiz oranları yüzde 5,5’e kadar çıktıktan sonra, bir süredir sabit kaldı.

Faiz oranlarının yükselmesi, piyasada dolaşan para arzını, dolayısıyla da Bitcoin ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek miktarı azaltıyor. Bu durum riskli varlıkların fiyatlarına aşağı yönde baskı uyguluyor.

Kripto para piyasaları, boğa piyasasının tam anlamıyla başlaması için Fed’in faiz indirmesini dört gözle bekliyor. Fed ise indirim için ikna edici veriler gelmesi gerektiğini söylüyordu.

Beklenenden iyi gelen TÜFE, Fed’i faiz indirmeye başlaması yönünde ikna edebilir.