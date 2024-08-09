SPK, 47 hizmet sağlayıcının lisans için başvurduğunu açıkladı.

Kripto para hizmet sağlayıcıları, geçtiğimiz ay kabul edilerek yürürlüğe giren kripto yasası doğrultusunda harekete geçti. Hizmet sağlayıcılardan lisans başvuruları gelmeye başladı.

Kripto Şirketleri Lisans İçin Başvurdu

Kısaca “kripto yasası” olarak bilinen “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,” geride bıraktığımız Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen hizmet sağlayıcılarına bir ay içinde lisans alma zorunluluğu getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisans almak için başvuru yapan şirketlerin listesini yayınladı. Toplam 47 kripto kuruluşunun lisans için başvurduğu görüldü.

Yerli kripto para borsalarından BtcTurk, Paribu, Bitlo, ICRYPEX, Bitci ve Fexobit gibi çok sayıda borsa lisans için başvurdu. Yurt dışında kurulmuş fakat Türkiye merkezli alt kuruluşlarıyla faaliyet gösteren Binance TR, OKX TR ve Whitebit TR gibi kuruluşlar da başvuru yaptı.

Geleneksel finans kuruluşları arasında da kripto odaklı alt kuruluşlarıyla başvuru yapanlar var. Bunlar arasında Garanti BBVA Kripto ve QNB Dijital Varlıklar yer alıyor.

Stablecoin ve borsa projesi BiLira, hisse senedi ve kripto alım satım platformu Midas Kripto ve kripto ve NFT cüzdanı Patika, lisans için başvuru yapan diğer isimler arasında bulunuyor.

Faaliyetlerine devam etmek istemeyen ve tasfiye için başvuran WooTR, Coinsate ve Every Bit Counts olmak üzere üç şirket mevcut.

Kripto Hizmet Sağlayıcıları İçin Kurallar

Yeni yasa, kripto hizmet sağlayıcıları için lisans alma zorunluluğunun yanı sıra başka şartlar da getiriyor.

Hizmet sağlayıcıların anonim ortaklık kurması ve en az 50 milyon Türk lirası sermayeye sahip olması gerekiyor. Hizmet sağlayıcılar, ayrıca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne üye olmak zorunda olacak.

Kripto şirketlerinin iflas etmiş, konkordato ilan etmiş veya hükümlü ortaklar ile çalışması da yasaklandı. Ayrıca ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması şart koşuldu.

Kripto işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilecek. Faiz hariç gelirlerin yüzde 1’i SPK’ya, yüzde 1’i de TÜBİTAK’a ödenecek. Bu uygulama 2025’te başlayacak.