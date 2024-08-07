Ethereum ETF’ler en iyi işlem günlerinden birini geçirdi.

Kripto para piyasaları, hafta başında yaşanan düzeltmenin izlerini silmeye çalışıyor. Hafta sonu 60 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin (BTC), düzeltme sırasında 50 bin doların altına geriledi. Ether (ETH) ise 3 bin doların üzerinden 2.100 dolara çakıldı.

Dev düzeltme, şimdiye kadar beklenen ilgiyi görmeyen spot Ethereum borsa yatırım fonlarını pozitif etkilemiş gibi gözüküyor.

Yatırımcılar Ethereum ETF’lere Yöneldi

ABD’de temmuz sonunda işleme açılan spot Ethereum ETF’ler, işlem gördükleri günlerin çoğunu kırmızıda kapattı. Ancak ETF’ler düzeltme başladığından beri pozitif fon akışı kaydediyor.

Salı günü (6 Ağustos) Ethereum ETF’lere net 98,4 milyon dolar girdi. Bu değer şimdiye kadarki en yüksek ikinci günlük girişi temsil ediyor.

En yüksek girişi açık ara fark ile BlackRock’ın ETF’si ETHA kaydetti. ETHA’ya 6 Ağustos’ta net 109,9 milyon dolar yatırıldı. Aynı gün Fidelity’nin fonu FETH’ye net 22,5 milyon dolar, Grayscale’in mini fonu ETH’ye 4,7 milyon dolar, Franklin’in fonu EZET’e ise 1 milyon dolar girdi.

Değer kaybeden tek ETF, Grayscale’in ana fonu ETHE oldu. ETHE’den net 39,7 milyon dolar çekildi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Ethereum ETF’lere hafta başından beri yatırılan net değer 147 milyon doları aştı.

Bitcoin ETF’ler Kan Kaybediyor

Spot Bitcoin ETF’ler, Ethereum ürünlerinin aksine bir performans gösteriyor. ETF’ler art arda üç günü kırmızı kapattı.

Bitcoin ETF’lerden 6 Ağustos’ta net 148,6 milyon dolar çekildi. Net pozitif giriş kaydeden hiçbir ETF olmadı.

En yüksek çıkış, net 64,5 milyon dolar ile FBTC’de görüldü. GBTC’den net 32,3 milyon dolar, ARKB’den 28,9 milyon dolar, EZBC’den ise 23 milyon dolar çekildi.

Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 56.100 dolardan işlem görüyor. Ether 2.400 dolar sınırında seyrediyor.