Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Elizabeth Warren, Fed Başkanı Jerome Powell’a çağrıda bulundu.

Senatör Elizabeth Warren, Salı günü yaptığı çağrıda Fed’in faiz oranlarını düşürmesini talep etti. Birçok analist bu çağrının kripto para piyasası için olumlu etki yaratacağını tahmin ediyor.

Senatör Elizabeth Warren, 11 Haziran Salı günü Fed Başkanı Jerome Powell’a gönderdiği mektupta, mevcut faiz oranının ekonomiyi yavaşlattığını ve enflasyonu arttırdığını vurguladı. Warren, bu nedenle enflasyonun son birkaç aydır %3’ün üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

ABD senatörleri Elizabeth Warren ve Jacky Rosen tarafından imzalanan mektupta yüksek faiz oranlarının konut ve oto sigorta maliyetlerini artırdığı belirtiliyor. Senatörler, olası bir faiz indiriminin kiralama, satın alma ve konut inşa etme maliyetlerini azaltacağını ve ABD’lilerin aylık giderlerini düşüreceğini vurguladı.

Fed, 12 Haziran Çarşamba günü saat 21:00’da FOMC toplantısı sonrası faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Ancak geride bıraktığımız hafta Kanada ve Avrupa Birliği merkez bankaları yıllar sonra ilk kez faiz indirimine gitti.

Senatörler, Fed’in olası bir şekilde faiz indirimine gitmesinin ABD’yi Kanada ve Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirebileceğini belirtti. ABD senatörleri, İsveç, İsviçre, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti merkez bankalarının da faiz indirimine gittiğine dikkat çekti.

Resesyon Riski ve Faiz Artışı Olasılığı

Bugün Türkiye saatiyle 15:00’da ABD’de Mayıs ayı TÜFE verileri açıklanacak. Bu gelişmeden saatler sonra 21:00’da Fed, faiz kararını açıklayacak. Kripto para piyasası da dahil olmak üzere finans piyasaları tedirgin bir şekilde ABD’deki bu verileri takip ediyor.

Fed son toplantısının ardından “Komite, enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha emin olana kadar hedef aralığı düşürmenin uygun olacağını düşünmüyor.” açıklamasını yaptı. Hatta iş büyümesi ve işsizlik oranlarının düşük kalmaya devam etmesinin faiz oranlarının potansiyel olarak yükselmesi için ortam yarattığını iddia etti.

CME FedWatch, Fed’in bugün faiz oranlarını sabit bırakma ihtimalini %99 olarak öngörüyor. Bununla birlikte beklentiler, faiz indiriminin bu yılın Eylül ya da Kasım ayından itibaren gelebileceği yönünde.

Bitcoin boğaları ise artık faiz oranlarının düşmeye hazır olduğuna ve kripto para piyasasında yükseliş trendinin başlayacağına inanıyor. Bu şekilde düşünen isimlerden biri de BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes.

Hayes, son blog yazısında Kanada ve Avrupa Birliği merkez bankalarının ardından Fed’in de faiz indirimine gideceğini öngördü.