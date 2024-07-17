ABD’de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimine katılacak Cumhuriyetçi aday Donald Trump, hafta sonu uğradığı suikast girişimden sağ kurtuldu. Saldırının ardından Trump’a açık desteğini duyuranların sayısı günden güne artıyor.

Trump’ı açıkça desteklemeye başlayan isimlerden biri de Elon Musk. Geçtiğimiz aylarda herhangi bir başkan adayına bağış yapmayacağını duyuran Tesla ve X CEO’su, Donald Trump’a bağış yapmaya karar verdi.

Musk’tan Trump’a Destek

Wall Street Journal’a göre Elon Musk, Donald Trump’a 45 milyon dolarlık büyük bir bağış yapacak.

Bağışlar Trump’ın başkanlık seçim sürecini desteklemek için kurulan America PAC’e aktarılacak. Trump için bağış toplayan çok sayıda organizasyondan biri olan PAC, şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon dolar bağış aldı.

Donald Trump, 13 Temmuz’da Pennslyvania’da düzenlenen miting sırasında silahlı saldırıyı uğradı. Kulağından vurulan Trump, saldırıdan adeta santimetre farkıyla ve şans eseri kurtuldu.

Trump’ın saldırıya uğramasının ardından, milyarder siyasetçiye verilen destek daha görünür ve güçlü hale geldi.

Musk’ın yanı sıra, Palantir Technologies Kurucu Ortağı Joe Lonsdale ve eski ABD elçisi Kelly Craft da Trump’a bağışta bulunacak.

Kripto Topluluğundan Trump’a Büyük Destek

Son aylarda kripto dostu açıklamalarıyla topluluğun gönlünü çelen Trump, topluluk üyeleri ve sektörün liderlerinden büyük destek görüyor.

Kripto para borsası Gemini’nin kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss ikizler, daha önce Trump’a 2 milyon dolarlık kripto bağışı yapmıştı. İkizler Cumhuriyetçi adaya 500 bin dolar daha bağış yapmaya karar verdi.

Winklevoss’lar haricinde, Kraken CEO’su Jesse Powell da adaya desteğini 1 milyon dolar bağış yaparak duyurdu.

Başarısız suikast sonrası Bitcoin de yukarı yöneldi. Birkaç gündür 60 bin doların üzerinde seyreden BTC, haber yayın saati itibarıyla 64 bin dolara yaklaşıyor.