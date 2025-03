Birçok kripto kullanıcısı, Coinbase ve Gemini kullanıcılarını hedef alan yeni ve gelişmiş bir oltalama dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

Gerçekçi görünen bu sahte e-postalar, borsalardan gönderilmiş gibi gösterilerek kullanıcıları varlıklarını kendi kontrol ettikleri cüzdanlara taşımaya ikna etmeye çalışıyor.

“Sözde 14 Mart itibarıyla Coinbase, şahsi cüzdanlara geçiş yapıyor.” ifadeleriyle başlayan sahte e-postalar, kullanıcıları doğrulama yapmaları için SMS ile sahte destek hattına yönlendiren mesajlar da içeriyor.

Oltalama e-postalarının, Cumartesi günü birçok kullanıcının gelen kutusuna ulaştığı bildirildi. Mesajda, Coinbase’in kayıt dışı menkul kıymetler sunduğu iddiasıyla bir toplu davaya konu olduğu ve mahkemenin kullanıcıların varlıklarını şahsi cüzdanlara taşımalarını zorunlu kıldığı belirtiliyor.

Ayrıca sahte e-postada, kullanıcıların varlıklarını şahsi cüzdanlara aktarması için son tarihin 1 Nisan 2025 olduğu da vurgulanıyor.

Reminder: Beware of recovery phrase scams.

We're aware of new phishing emails going around pretending to be Coinbase and Coinbase Wallet.

We will never send you a recovery phrase, and you should never enter a recovery phrase given to you by someone else. pic.twitter.com/E9Us5jNS4C

— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) March 14, 2025