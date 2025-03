Tether, finansal gücünü medya dünyasına taşıyarak İtalyan ‘Be Water’ şirketinin hisselerinin yüzde 30’unu satın almayı planlıyor.

Bu hamle gelecekte sektörler arası iş birliklerine dair ipuçları verirken, finansal araçların köklü medya uygulamalarıyla harmanlanmasını teşvik edebilir.

26 Mart tarihinde basına sızan bir haber, Tether’in Roma merkezli Be Water isimli medya şirketinden yüzde 30’luk hisse almayı planladığını ortaya koydu.

Tether’in kripto para dünyasının dışına çıkarak geleneksel sektörlere yönelme stratejisinin bir örneği olan bu yatırımın yaklaşık 10 milyon euro (10,8 milyon dolar) değerinde olduğu belirtiliyor.

Tether invests in BeWater, an Italian media excellence. BeWater holding controls both Will Media and Chora Media, and the group focuses on news, media, podcasts and content creation for the Italian market. I got to know personally many team members and I'm truly impressed by… https://t.co/8i3d1IR8j1 — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) March 27, 2025

Tether CEO’su Paolo Ardoino, söz konusu yatırımı bir gün sonra doğrulayarak Be Water’ın bağımsızlığını, istikrarını ve yenilikçi vizyonunu korumasına destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Be Water, Roma merkezli bir medya şirketi olarak podcast stüdyosu Chora Media, sosyal medya odaklı marka Will Media ve Be Water Film yapım şirketi gibi çeşitli medya girişimlerini bünyesinde barındırıyor.

Eğer anlaşma tamamlanırsa, bu adım Tether’in medya sektörüne yaptığı en son hamlelerden biri olacak.

Tether’in Medya Alanındaki Daha Geniş Yatırım Planı

Esasında yatırım kararı, Tether’in medya alanındaki ilk hamlesi değil. Zira Aralık 2024’te şirket, YouTube’a alternatif olarak konumlanan video paylaşım platformu Rumble’a 775 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Anlaşmanın ardından Rumble CEO’su Chris Pavlovski, içerik üreticilerine doğrudan gelir sağlama imkânı sunacak Tether destekli “Rumble Wallet” ödeme aracının geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Bu araç, bankaları ve aracı ödeme sistemlerini devre dışı bırakarak doğrudan ödeme yapılmasını amaçlıyor.

USDt is the most successful tool for US Dollar hegemony and distribution across emerging markets. Tether built, over the last decade, the widest physical and digital distribution network, spacing from thousands of kiosks in Africa and South America to digital remittances… https://t.co/KD2oUzemT8 — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) February 25, 2025

Şirketin diğer yakın dönem yatırımları arasında, Tayvan merkezli kripto borsası XREX’e 18,75 milyon dolar, Nasdaq’ta işlem gören Bitcoin madencilik firması Bitdeer’e ise 150 milyon dolar değerinde desteği bulunuyor.