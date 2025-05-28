Yüksek kaldıraçlı işlemleriyle tanınan kripto para balinası James Wynn, devasa işlemlerle dikkatleri üzerine çektikten yalnızca birkaç gün sonra neredeyse tüm portföyünü kaybetti. Öte yandan ismi açıklanmayan bir başka yatırımcı, Wynn’in işlemlerinin tersine pozisyonlar alarak 3 günde 5,6 milyon dolar kâr etti.

Wynn’in Macerası

Mayıs ayı başında James Wynn, yaklaşık 390 milyon dolarlık bir BTC long pozisyonu açtı. İlk pozisyonunun likidasyon seviyesi 96.600 dolar, marjı ise sadece 10 milyon doların biraz altındaydı. Kısa sürede pozisyonunu 1,25 milyar dolara çıkardı, üstelik 40x kaldıraçla.

Bitcoin’in 110.000 doların üzerine çıkmasıyla, Wynn’in gerçekleşmemiş kârı 87 milyon dolara kadar ulaştı. Ancak ABD başkanı Donald Trump’ın 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği’ne %50 gümrük vergisi tehdidi, piyasayı sarsınca BTC düşüşe geçti ve Wynn’in kârları silinmeye başladı.

Wynn daha sonra yön değiştirerek 107.711 dolar seviyesinden 1.038 BTC’lik short pozisyon açtı. Likidasyon seviyesi 149.100 dolardı. Bu pozisyonu 25 milyon dolar kârla kapatarak geçici bir zafer elde etti.

Top trader @JamesWynnReal has flipped bearish on $BTC, switching from long to short. He opened a $BTC short position of 1,038.7 $BTC($111.8M) at $107,711.1 an hour ago, with a liquidation price of $149,100.https://t.co/BMeuztgBNE pic.twitter.com/uLypq5kLTj — Lookonchain (@lookonchain) May 25, 2025

X (Twitter) kullanıcıları Wynn’i “efsane” olarak överken, bazıları da zarar etmesini temenni eden paylaşımlarda bulundu. Wynn ise bu yorumlara özel bir yanıtla karşılık verdi.

“Casino’ya Geri Döndü”: Tüm Kârını Kaybetti

Lookonchain isimli blockchain analiz platformuna göre Wynn, 25 milyon dolarlık kârını açıkladıktan sadece saatler sonra tekrar piyasaya girdi. Yine 40x kaldıraçla BTC long pozisyonu açtı. Bu kez pozisyon büyüklüğü 684 BTC (75,3 milyon dolar), likidasyon seviyesi ise 103.120 dolar olarak belirlendi.

What a smart trader! When @JamesWynnReal goes long, he goes short.

When James Wynn goes short, he goes long.

And in just 3 days, he's made $5.6M! How did he do it?👇 On May 24, trader 0x2258 started shorting $BTC and $ETH, when James Wynn was long $BTC. On May 25, when… pic.twitter.com/dj8GourfWW — Lookonchain (@lookonchain) May 27, 2025

Daha sonra pozisyonu 5.676 BTC’ye kadar çıkardı. Yeni likidasyon seviyesi: 108.010 dolar.

PEPE Maceraları

Wynn, aynı zamanda PEPE memecoin’inin de aktif yatırımcılarından. Geçmişte 182.000 dolara 7,2 trilyon PEPE satın almıştı. Bu tokenların 6,76 trilyonunu yaklaşık 34 milyon dolara sattı, geriye 443,7 milyar adet (şu anki değeri 6 milyon doların üzerinde) bıraktı.

Lookonchain, Wynn’in son günlerde PEPE ile Hyperquid borsasında 4 başarılı işlem gerçekleştirdiğini ve 25,4 milyon dolar kazandığını belirtti. Ancak Wynn’in 240 milyar PEPE’yi Binance’e yatırması, satış hazırlığı şüphesini doğurdu. Kısa süre sonra, kalan PEPE’lerin de Binance’e aktarıldığı ve bunların BTC long pozisyonunu fonlamak için satıldığı öne sürüldü.

Ters Pozisyon Alan Yatırımcı 5,6 Milyon Dolar Kazandı

Wynn’in büyük işlemler yaptığı Hyperliquid borsasında veriler herkes tarafından izlenebilir durumda. Bu sayede, isimsiz bir yatırımcı Wynn’in her hamlesinin tersine pozisyon alarak 3 günde toplam 5,6 milyon dolar kazandı.

24 Mayıs: Wynn long açarken yatırımcı short açtı ve bu pozisyondan 1,36 milyon dolar kâr etti.

26 Mayıs: Wynn short açarken yatırımcı long açtı ve bu pozisyondan 2,54 milyon dolar kâr

Son gün: Her iki kripto paraya short açarak 1,7 milyon dolar daha gerçekleşmemiş kazanç sağladı.

Bazıları bu gizemli yatırımcının aslında Wynn’in kendisi olabileceğini iddia etti. Ancak Wynn bu iddiaları sert şekilde reddetti:

“Bu paylaşım hiç hoşuma gitmedi. Kim bu 0x2258 bilmiyorum. Sadece bir HL hesabım var ve o da herkese açık. Kanıtsız şekilde yalan haber yaymayın.”

Sonuç: 70 Günlük Birikim 5 Günde Sıfırlandı

Lookonchain’in son güncellemesine göre Wynn, 87 milyon dolarlık portföyünü oluşturmak için 70 gün harcadı, ancak sadece 5 günde neredeyse tamamını kaybetti. Bu durum, kripto para piyasasında kaldıraçlı işlem yapmanın ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

James Wynn(@JamesWynnReal) has wiped out almost all his profits on #Hyperliquid. It took him 70 days to go from 0 to $87M+ in profit, and only 5 days to lose almost all the $87M+ in profit.https://t.co/IUTpCuzoSB pic.twitter.com/n2p3nftZ3G — Lookonchain (@lookonchain) May 28, 2025