Yüksek kaldıraçlı işlemleriyle tanınan kripto para balinası James Wynn, devasa işlemlerle dikkatleri üzerine çektikten yalnızca birkaç gün sonra neredeyse tüm portföyünü kaybetti. Öte yandan ismi açıklanmayan bir başka yatırımcı, Wynn’in işlemlerinin tersine pozisyonlar alarak 3 günde 5,6 milyon dolar kâr etti.

Mayıs ayı başında James Wynn, yaklaşık 390 milyon dolarlık bir BTC long pozisyonu açtı. İlk pozisyonunun likidasyon seviyesi 96.600 dolar, marjı ise sadece 10 milyon doların biraz altındaydı. Kısa sürede pozisyonunu 1,25 milyar dolara çıkardı, üstelik 40x kaldıraçla.

Bitcoin’in 110.000 doların üzerine çıkmasıyla, Wynn’in gerçekleşmemiş kârı 87 milyon dolara kadar ulaştı. Ancak ABD başkanı Donald Trump’ın 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği’ne %50 gümrük vergisi tehdidi, piyasayı sarsınca BTC düşüşe geçti ve Wynn’in kârları silinmeye başladı.

Wynn daha sonra yön değiştirerek 107.711 dolar seviyesinden 1.038 BTC’lik short pozisyon açtı. Likidasyon seviyesi 149.100 dolardı. Bu pozisyonu 25 milyon dolar kârla kapatarak geçici bir zafer elde etti.

X (Twitter) kullanıcıları Wynn’i “efsane” olarak överken, bazıları da zarar etmesini temenni eden paylaşımlarda bulundu. Wynn ise bu yorumlara özel bir yanıtla karşılık verdi.

Lookonchain isimli blockchain analiz platformuna göre Wynn, 25 milyon dolarlık kârını açıkladıktan sadece saatler sonra tekrar piyasaya girdi. Yine 40x kaldıraçla BTC long pozisyonu açtı. Bu kez pozisyon büyüklüğü 684 BTC (75,3 milyon dolar), likidasyon seviyesi ise 103.120 dolar olarak belirlendi.

