Shiba Inu (SHIB), bu ay zayıf bir performans sergilemesine rağmen, kripto balinalarının ilgisini çekmeye devam ediyor. SHIB’nin uzun vadeli potansiyeline olan güvenlerini gösteren balinalar, Mayıs ayında trilyonlarca SHIB biriktirdi.

Balinaların 30 Trilyon SHIB Biriktirdi

5 Mart’ta 0.0000457 dolarla son dönemin en yüksek seviyesini belirleyen SHIB, bu zirvenin ardından büyük bir düşüş yaşadı. SHIB, 25 Mayıs Cumartesi günü itibariyle 0.000024 dolar seviyesinde işlem görüyor. Sonuç olarak SHIB, Mart ayındaki yerel zirvesinden bu yana %11 oranında değer kaybetti.

Memecoin alanını çevreleyen heyecana rağmen, SHIB bu süreçte performansıyla beklentilerin altında kaldı. Hatta spot Ethereum ETF onayının bile SHIB’ye olan ilgiyi artırmada yetersiz kaldığı görüldü.

Buna rağmen kripto para analitik platformu IntoTheBlock’un verilerine göre, Shiba Inu balinaları Mayıs ayı boyunca agresif bir şekilde token biriktirdi. Sonuç olarak bu ay balinalar tarafından biriktirilen SHIB miktarı 30 trilyon token’e ulaştı. 20 Mayıs’ta balinalar tek bir günde 1.7 trilyon SHIB tokeni topladı.

Balinaların bu birikimi, SHIB’nin uzun vadeli potansiyeline olan güçlü inancını ve gelecekteki bir yükseliş trendine hazırlık yaptıklarını gösteriyor.

SHIB’de Son Durum Ne? Coinbase, Yakım Oranı ve Daha Fazlası

Bu hafta başında, Coinbase SHIB için sürekli vadeli işlemleri başlattı. Coinbase aynı zamanda SHIB’in rakipleri olan Bonk Inu (BONK), Floki Inu (FLOKI) ve XRP gibi popüler memecoin’ler için de sürekli vadeli işlemler listelemesi yaptı. Bu gelişmenin ardından, SHIB’nin işlem hacmi son 24 saatte %43 artarak 904.9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Öte yandan 19 Mayıs’ta SHIB’nin yakım oranı %579 oranında artış yaşadı. Bu süreçte yaklaşık 12,7 milyon SHIB yakıldı ve söz konusu gelişme, yatırımcıların projeye dair umutlarını arttırdı.

SHIB’nin bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.