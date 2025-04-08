Kripto dünyasında MetaLawMan adıyla bilinen avukat James Murphy, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla Amerika İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) karşı dava açtı. Dava, başkent Washington D.C.’deki federal mahkemeye sunuldu.

Murphy’ye, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davalarında uzmanlaşmış eski federal savcı Brian Field da destek verdi. Avukatın hedefinde, 2019’da DHS özel ajanı Rana Saoud’un yaptığı dikkat çekici bir açıklama var. Saoud, bir konferansta ABD hükümetinin Bitcoin’in arkasındaki kişileri tespit ettiğini öne sürmüştü.

“Bitcoin’i Dört Kişi Yaptı” İddiası

Ajan Rana, Bitcoin’i bir kişinin değil, dört kişinin geliştirdiğini ve bu kişilerin Kaliforniya’da DHS yetkilileri tarafından sorgulandığını söyledi. İddiaya göre bu kişiler, Bitcoin’in ne olduğunu ve neden yarattıklarını da anlatmış.

ABD hükümetinin böyle bir bilgiye sahip olması haline kamuoyundan saklamaması gerektiğini savunan Murphy, bu dört kişinin kimliklerinin açıklanmasını istiyor.

Davanın Merkezinde 2019’daki O Açıklama Var

Murphy, açtığı davada doğrudan 2019’daki DHS sunumuna atıfta bulunuyor. Rana Saoud’un, Bitcoin’in yaratıcılarının tespit edilip Kaliforniya’da bizzat sorgulandığını söylediği sözleri davada yer alıyor. Ancak DHS bugüne dek bu görüşmeleri ya da isimleri kamuoyuyla paylaşmadı.

Trump Yönetiminden Şeffaflık Beklentisi

Murphy, davayı daha fazla büyütmeden İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in gönüllü olarak bilgi paylaşmasını umduğunu söylüyor. “Bakan Noem şeffaflık adına bu bilgileri açıklarsa dava sürecine gerek kalmaz” diyen Murphy, aksi durumda davayı sonuna kadar götürmeye hazır olduğunu da belirtti.

Öte yandan geçmişte yaşananlar göz önüne alındığında bu dava, Satoshi Nakamoto’nun kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan ilk girişim değil. Ancak farkı şu ki bu kez hukuki bir süreç başlatıldı ve dedikodulara ya da çevrimiçi teorilere değil, resmi belgelere dayanıyor.