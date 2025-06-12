Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yerel yönetim tahvillerine yönelik kredi notlarını doğrudan Solana blockchain’i üzerinde yayınlamak üzere yeni bir sistem test ediyor. Pilot uygulama 11 Haziran’da başladı.

Kredi derecelendirme süreci ilk olarak zincir dışında gerçekleştirilecek. Ardından değerlendirmeler bir API aracılığıyla Solana ağına entegre edilecek. Moody’s, bu süreçte Alphaledger’ın Solana tabanlı tokenizasyon protokolünden yararlanacak. Böylece kredi notları, gerçek dünya varlıklarını temsil eden dijital token’lara dönüştürülecek.

Blokzincirle Erişim Kolaylığı ve Şeffaflık

Moody’s, bu sistemle yatırımcıların kredi verilerine daha hızlı ve şeffaf şekilde erişmesini hedefliyor. Günümüzde kredi notlarına çoğunlukla yalnızca Bloomberg terminalleri veya özel yazılımlar üzerinden ulaşılabiliyor. Blokzincir ise hem herkese açık hem de müdahale edilemeyen bir veri tabanı sunuyor.

Moody’s Dijital Ekonomi Strateji Başkanı Rajeev Bamra, “Finansal inovasyonu benimsiyoruz. Kredi değerlendirmelerimizi dijital finans dünyasına daha erişilebilir kılmak için yeni yollar arıyoruz.” dedi.

Likidite Artışı ve Daha Düşük Maliyet

Yeni sistem yalnızca yatırımcılar için değil, aynı zamanda tahvil ihraç eden yerel yönetimler açısından da fayda sağlayabilir. Blokzincir altyapısı, işlem maliyetlerini düşürürken daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlayarak borçlanma giderlerini azaltabilir.

Alphaledger CEO’su Manish Dutta, “Moody’s’in güvenilir ismiyle gerçek dünya varlıklarını dijital ortamda daha likit hale getirecek ölçeklenebilir bir model ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.

Tokenizasyon Pazarında Büyük Potansiyel

Gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi, kripto para ekosisteminde en çok gelecek vadeden alanlardan biri olarak gösteriliyor. Ripple ve Boston Consulting Group’un (BCG) tahminlerine göre, tokenizasyon pazarının 2033 yılına kadar 18,9 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Bu büyüme, geleneksel finans sistemine likidite ve şeffaflık kazandırmasının yanı sıra, daha önce yalnızca belirli yatırımcılara açık olan özel piyasaların çok daha geniş kitlelere açılmasına olanak tanıyabilir.