Kraken’ın SHIB ile ilgili attığı son adımları öğrenin.

Özet:

Kraken, Shiba Inu’ya desteğini artırıyor. Memecoin, artık borsada vadeli işlemlerde teminat olarak kullanılabilecek.

Robinhoob ve Coinbase de geçtiğimiz aylarda yeni SHIB hizmetleri başlatmıştı.

SHIB’in Yaygınlığı Artıyor

ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Shiba Inu’yu (SHIB) Kasım 2021’de listeledi. Borsanın Shiba Inu hizmetleri o tarihten beri genişliyor.

Kraken, bu ay başında marjlı işlemlere SHIB/EUR paritesini ekledi. Böylece kaldıraçlı işlemlerde SHIB ile borçlanma imkanı doğdu.

Borsanın Shiba Inu girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Shiba Inu, 29 Ağustos’ta vadeli işlemler için yeni teminat varlığı olarak eklendi.

Artık 200’den fazla sürekli vadeli sözleşmesinde SHIB’i kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, spot Kraken cüzdanından vadeli cüzdanınıza SHIB göndermek.

Kripto vadeli işlemlerde teminat varlığı, piyasa katılımcıları tarafından pozisyonlarını güvene almak için kullanılıyor. Yatırılan kripto para, yatırımcıların sözleşme koşullarını sağlayacaklarının güvencesi olarak tutuluyor.

Kimler SHIB’i Destekliyor?

Robinhood ve Coinbase, son dönemde SHIB için yeni hizmetler ekleyen kripto para platformları arasında yer alıyor.

Robinhood, New York sakinlerinin de memecoin’e yatırım yapabilmelerinin önünü açtı. Coinbase ise 1000SHIB-PERP sürekli vadeli sözleşmelerini başlattı.