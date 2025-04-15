Kripto para borsası Kraken, yatırım yelpazesini genişleterek ilk kez hisse senedi işlemine adım attı.

Bu hamleyle birlikte ABD merkezli kullanıcılar, aynı platform üzerinden hem kripto para hem de hisse senedi alım satımı yapabilecek.

Kraken, 11 binden fazla ABD borsasında işlem gören hisse senedi ve borsa yatırım fonunu (ETF) komisyonsuz olarak işlem platformuna dahil etti. Yeni özellik, ilk etapta New Jersey, Connecticut ve Alabama gibi bazı eyaletlerde erişime açıldı ve 14 Nisan itibarıyla kademeli olarak devreye girecek.

Platforma entegre edilen geleneksel varlıklar sayesinde kullanıcılar; kripto paralar, sabit coin’ler ve artık hisse senetlerini de içeren daha dengeli bir portföy oluşturabilecek. Ayrıca parça hisse alımına da imkan tanınarak yüksek fiyatlı hisselere küçük miktarlarla yatırım yapılabilecek. Satışlardan elde edilen gelirler ise anında başka hisse ya da kripto varlıklara aktarılabilecek.

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Söz konusu hizmet, Kraken’in hisse senedi işlemleri için özel olarak kurduğu ve FINRA tarafından denetlenen Kraken Securities birimi üzerinden sunuluyor.

Kraken’in eş CEO’su Arjun Sethi, bu gelişmeyi değerlendirirken kriptonun sadece dönüşmediğini, aynı zamanda hisse, emtia ve para birimleri gibi farklı yatırım sınıflarını birleştiren yeni sistemin temeli haline geldiğini vurguladı ve şu sözleri kaydetti:

“Kraken için hisselere açılmak doğal bir adım. Bu sayede varlıkların tokenlaştırılması sürecini hızlandırıyoruz. Geleceğin finansı sınır tanımıyor, 7/24 açık ve kripto altyapısı üzerinde çalışıyor. Biz de bu dönüşümde öncü olmayı sürdüreceğiz.”

Kraken, önümüzdeki dönemde hisse senedi işlemlerini daha fazla ABD eyaletine ve ardından İngiltere, Avrupa ve Avustralya gibi önemli uluslararası pazarlara da açmayı planlıyor.

Halka Arz ve Satın Alım Planları

Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda, 2026’nın başlarında halka arz sürecine girmeyi planladığını duyurmuştu. Öte yandan Kraken, Goldman Sachs ve JP Morgan ile yaklaşık 1 milyar dolarlık bir borçlanma anlaşması için görüşmelerini sürdürüyor.

Bunun yanı sıra şirket, ABD merkezli bireysel vadeli işlem platformu NinjaTrader’ı 1,5 milyar dolara satın alarak dikkat çekici bir başka hamleye daha imza attı.