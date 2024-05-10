Kraken borsası, SEC’in menkul kıymet yasaları ihlallerini tanımlamak için kullandığı kapsamlı terimlerin, yasal standartları karşılamadığını savunuyor.

Kraken ile SEC arasındaki davada temel anlaşmazlık, SEC’in yetki alanının Kraken’in faaliyetlerini ve testini uygulamasını kapsayıp kapsamadığı konularında.

Kraken-SEC davasının çözümü, gelecekte SEC’in kripto para sektörünü nasıl denetleyeceği konusunda emsal teşkil edebilir. Dava, son dönemde ciddi şekilde kızıştı. Kraken, kısa bir süre önce davada, SEC’in Nisan ayındaki cevabına yanıt verdi.

SEC, kayıt dışı bir şekilde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 2023 yılının Kasım ayında Kraken’e dava açmıştı. Dava son dönemdeki gelişmeler ışığında bir kelime düellosuna dönüştü. SEC, Nisan ayında Kraken’in davayı reddetme talebine yanıt vermişti.

Kraken de 9 Mayıs Perşembe günü SEC’e verdiği yanıtta SEC’in “Kraken’de işlem gören, aracılık edilen veya yerleşen (veya olabilecek) herhangi bir yatırım sözleşmesini” tanımlayamadığını öne sürdü.

Kraken’in avukatları, mahkemeden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun iddialarını reddetmesini talep etti. Kraken’in avukatları bu talebi, borsada listelenen kripto para birimleri üzerinde SEC’in yetkisi olup olmamasına dayandırıyor.

Kraken-SEC Davasında Geçmişte Yaşananlar

SEC, 2023 yılının Şubat ayında Kraken’e, borsanın bir broker, takas odası ya da borsa olarak kayıt yaptırmadığı iddiasıyla dava açmıştı.

2024 yılında Kraken, SEC’in davasını reddetmek için hareket geçti. Kraken, SEC’in şikayetinde listelenen kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak değil, emtia olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

2024 yılının Nisan ayında SEC, Kraken’in davayı reddetme talebine karşılık 39 sayfalık bir itiraz dilekçesi sundu. SEC, söz konusu dilekçede, Kraken’in iddiasının aksine davanın, Kongre’nin SEC’e verdiği yetkiyi aşmadığını belirtti.

SEC, menkul kıymet işlemlerine aracılık yapan platformların, SEC’e kayıt olması gerektiğini ve Kraken’e dava açarken yalnızca Kongre’nin verdiği yetkiyle Howey Testi’ni uyguladıklarını bildirdi. SEC ayrıca kendilerine yasadışı bir şekilde yetki alanını aşmadığını ve Kongre’nin “ortaya çıkan her yeni teknoloji için ısmarlama yasalar çıkarmasına” gerek duyulmadığını savundu.

Kraken ise 9 Mayıs’ta verdiği yanıtta, SEC’in suçlamalarının gerçeklikten yoksun olduğunu ve temel yasal kavramların yanlış yorumlandığını öne sürdü.

Kraken’e göre SEC’in “yatırım sözleşmesi” ve “işletme” yerine “yatırım kavramı” ve “ekosistem” gibi terimleri kullanması, davanın altındaki yasal dayanakların yanlış anlaşıldığını gösteriyor.