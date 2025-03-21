Kraken, ABD’nin lider vadeli işlemler platformu NinjaTrader’ı satın almak için 1.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

İşlem, Kraken’in geleneksel ve kripto vadeli işlemler piyasasında ABD’de lider konumuna gelmesini sağlarken, platformun 7/24 çalışan bir teknoloji merkezi olarak profesyonel yatırımcılara yönelik stratejisini güçlendiriyor.

Aynı zamanda Kraken’in hisse senedi alım satımı ve ödeme hizmetleri gibi çoklu varlık sınıfı hedeflerine ulaşmasını hızlandırıyor. Anlaşma, geleneksel finans (TradFi) ile kripto dünyasını bir araya getiren şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

“Tüm Varlıkların İşlem Görebileceği Bir Platform Kuruyoruz”

Kraken’in eş CEO’su Arjun Sethi, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Geleneksel finans piyasaları, 1950’lerden kalma bankacılık sistemlerine ve İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen borsalara dayanıyor. Borsalar saat 16:00’da kapanıyor ve işlemlerin sonuçlanması günler alıyor. Kripto ise bu sorunları çözerek, anlık ve verimli bir altyapı sağladı. Ancak, geleneksel finans ile kripto bugüne kadar ayrı ekosistemler olarak kaldı. Bu satın alma, her varlığın her an işlem görebileceği kurumsal düzeyde bir yatırım platformu kurma vizyonumuzun ilk adımı.”

NinjaTrader CEO’su Marty Franchi ise satın almanın, şirketin vadeli işlemler alanındaki misyonunu küresel ölçekte genişletmesine yardımcı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“NinjaTrader’ın hedefi, vadeli işlem yatırımcılığını daha erişilebilir, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu hale getirmek oldu. Kraken ile güçlerimizi birleştirmek, bu vizyonumuzu küresel ölçeğe taşımamıza olanak tanıyor. Birlikte, geleneksel finans ile kriptoyu entegre eden ve profesyonel yatırımcıların farklı varlık sınıfları arasında hızla geçiş yapmasını sağlayan yenilikçi çözümler sunacağız.”

Bu Satın Alma Ne Anlama Geliyor?

NinjaTrader, profesyonel vadeli işlem yatırımcıları için güvenilir bir platform olarak biliniyor. Kraken’in bu hamlesiyle stratejik olarak birçok avantaj ortaya çıkıyor:

ABD Vadeli İşlemler Piyasasına Giriş: NinjaTrader’ın CFTC lisansı, Kraken’e ABD’de kripto vadeli işlemleri ve türev ürünler sunma fırsatı sağlayacak.

NinjaTrader’ın CFTC lisansı, Kraken’e ABD’de kripto vadeli işlemleri ve türev ürünler sunma fırsatı sağlayacak. Küresel Lisanslama ve Büyüme Fırsatı: Kraken’in Birleşik Krallık (MiFID), Avrupa Birliği (MiFID) ve Avustralya’daki menkul kıymet lisansları, NinjaTrader’ın Avrupa ve Avustralya pazarlarına açılmasını hızlandıracak.

Kraken’in Birleşik Krallık (MiFID), Avrupa Birliği (MiFID) ve Avustralya’daki menkul kıymet lisansları, NinjaTrader’ın Avrupa ve Avustralya pazarlarına açılmasını hızlandıracak. Çoklu Varlık İşlemleri: Hem Kraken hem de NinjaTrader kullanıcıları kripto, vadeli işlemler ve geleneksel finans ürünleri arasında işlem yapabilecek.

Hem Kraken hem de NinjaTrader kullanıcıları kripto, vadeli işlemler ve geleneksel finans ürünleri arasında işlem yapabilecek. Profesyonel Yatırım Araçlarına Erişim: NinjaTrader’ın gelişmiş analiz ve işlem motorları, Kraken’in yüksek likiditeye sahip kripto piyasasıyla birleşerek profesyonel yatırımcılar için üst düzey bir deneyim sunacak.

Satın alım işlemlerinin 2025’in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.