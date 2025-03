Kraken, ABD’nin lider vadeli işlemler platformu NinjaTrader’ı satın almak için 1.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

İşlem, Kraken’in geleneksel ve kripto vadeli işlemler piyasasında ABD’de lider konumuna gelmesini sağlarken, platformun 7/24 çalışan bir teknoloji merkezi olarak profesyonel yatırımcılara yönelik stratejisini güçlendiriyor.

Aynı zamanda Kraken’in hisse senedi alım satımı ve ödeme hizmetleri gibi çoklu varlık sınıfı hedeflerine ulaşmasını hızlandırıyor. Anlaşma, geleneksel finans (TradFi) ile kripto dünyasını bir araya getiren şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kraken’in eş CEO’su Arjun Sethi, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Geleneksel finans piyasaları, 1950’lerden kalma bankacılık sistemlerine ve İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen borsalara dayanıyor. Borsalar saat 16:00’da kapanıyor ve işlemlerin sonuçlanması günler alıyor. Kripto ise bu sorunları çözerek, anlık ve verimli bir altyapı sağladı. Ancak, geleneksel finans ile kripto bugüne kadar ayrı ekosistemler olarak kaldı. Bu satın alma, her varlığın her an işlem görebileceği kurumsal düzeyde bir yatırım platformu kurma vizyonumuzun ilk adımı.”