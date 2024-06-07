Kraken, ABD’de halka arz olan bir sonraki kripto para borsası olabilir.

Bloomberg’e göre ABD’nin en eski ve en popüler kripto para borsalarından Kraken, 2025 yılındaki potansiyel halka arzı öncesinde büyük bir yatırım turuna hazırlanıyor. Bloomberg’ün kaynaklarına göre Kraken, bu yatırım turunda 100 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Kraken Halka Arz Olacak mı?

Kraken, Coinbase’ten sonra halka arz edilen ikinci ABD merkezli kripto para borsası olabilir. Son aylarda kripto para piyasasında yaşanan yükselişlerle birlikte Kraken’in işlem hacimleri de önemli ölçüde arttı.

İsmi açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan bilgilere göre Kraken, yıl sonuna kadar düzenleyeceği bir yatırım turunda 100 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Yatırım turunun tamamlanmasının ardından Kraken’in 2025 yılında halka arz olması bekleniyor.

Ancak şu anda halka arz için yalnızca sözlü görüşmeler yapıldığı ve henüz herhangi bir resmi belgenin düzenlenmediği bildirildi.

CryptoPotato olarak 6 Haziran’da bildirdiğimiz üzere ABD merkezli Robinhood, Bitstamp borsasını 200 milyon dolar karşılığında satın almak için düğmeye bastı. ABD merkezli stabilcoin ihraççısı Circle da bu yılın başlarında halka arz planlarını açıklamıştı.

2011 yılında çatı şirketi Payward tarafından kurulan Kraken, yıllar içerisinde en önemli kripto para borsalarından biri haline geldi. Her ne kadar Kraken yıllardır halka arz olmayı plansa da bu kripto para piyasasındaki ayı sezonları ve ABD’deki olumsuz düzenleyici ortam nedeniyle gerçekleşmedi.

Ancak şu anda kripto para piyasasındaki manzara tamamen değişti. Kripto para piyasası yeniden boğa sezonuna giriş yaptı. ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandı ve Wall Street BTC’ye ciddi bir şekilde ilgi göstermeye başladı. Öte yandan ABD’de politikacılar kripto para yanlısı yasalara destek vermeye başladı.

Geride bıraktığımız Mayıs ayında Temsilciler Meclisi, hangi kripto varlıkların emtia, hangilerinin menkul kıymet olduğunu ve kripto borsalarının düzenleyicilerle nasıl düzgün bir şekilde kayıt yaptırabileceğini açıklayan kapsamlı bir yasayı kabul etti.

Kraken 2023 yılında staking ürünlerini bir hizmet olarak kaydettirmediği gerekçesiyle SEC’e 30 milyon dolar ceza ödedi.

Kraken ayrıca platformunda düzinelerce kayıt dışı menkul kıymet listelediği iddiasıyla SEC’in açtığı davayla karşı karşıya ve mahkemede bu iddialarla mücadele ediyor.