ABD’nin adı sık sık skandallar ile anılan eski başkanı Donald Trump, bu yıl gerçekleştirilecek başkanlık yarışında da yer alacak. Son dönemde kripto dostu açıklamalarda bulunan Trump, kripto para sektörünün liderleri ve topluluktan destek görüyor.

Trump’ı destekleyen liderler arasına Jesse Powell da katıldı.

Kraken CEO’su Jesse Powell, X üzerinden paylaştığı gönderisinde Donald Trump’a 1 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı. Bağışın çoğunun Ether (ETH) olarak yapıldığı belirtildi.

Powell’a göre kripto para sektörü, SEC Başkanı Gary Gensler ve Elizabeth Warren gibi isimler tarafından sürekli saldırıya uğruyor. Biden hükümeti de buna izin veriyor.

Powell, “kripto dostu tek partinin adayını” destekleyen liderler arasında katılmaktan heyecan duyduğunu ekledi.

I just personally donated $1m (mostly #ETH) to @realDonaldTrump.

For too long, the crypto industry has been under attack by Elizabeth Warren, Gary Gensler and others. Despite overwhelming bipartisan Congressional efforts to put clear rules in place, the Biden White House has… pic.twitter.com/Ksxf3P2oCb

— Jesse Powell (@jespow) June 28, 2024