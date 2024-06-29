ABD’nin adı sık sık skandallar ile anılan eski başkanı Donald Trump, bu yıl gerçekleştirilecek başkanlık yarışında da yer alacak. Son dönemde kripto dostu açıklamalarda bulunan Trump, kripto para sektörünün liderleri ve topluluktan destek görüyor.

Trump’ı destekleyen liderler arasına Jesse Powell da katıldı.

Powell’den Trump’a Destek

Kraken CEO’su Jesse Powell, X üzerinden paylaştığı gönderisinde Donald Trump’a 1 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı. Bağışın çoğunun Ether (ETH) olarak yapıldığı belirtildi.

Powell’a göre kripto para sektörü, SEC Başkanı Gary Gensler ve Elizabeth Warren gibi isimler tarafından sürekli saldırıya uğruyor. Biden hükümeti de buna izin veriyor.

Mecliste her iki parti de daha net kurallar belirlenmesi için yoğun çaba göstermişken, Biden hükümeti yaptırım yoluyla düzenlemeye izin verdi. Bu yaklaşım, dünya genelinde diğer ülkeler dijital varlıkları açık kurallar ile düzenlerken ABD’nin rekabetçiliğini kaybetmesine yol açıyor.

Powell, “kripto dostu tek partinin adayını” destekleyen liderler arasında katılmaktan heyecan duyduğunu ekledi.

I just personally donated $1m (mostly #ETH) to @realDonaldTrump. For too long, the crypto industry has been under attack by Elizabeth Warren, Gary Gensler and others. Despite overwhelming bipartisan Congressional efforts to put clear rules in place, the Biden White House has… pic.twitter.com/Ksxf3P2oCb — Jesse Powell (@jespow) June 28, 2024

Gemini’nin kurucu ortakları Tyler ve Cameron Winklevoss da Donald Trump’ı destekliyor. İkizler, Trump’a 2 milyon dolar kripto bağışında bulundu.

Kripto Biden-Trump Tartışmasında Yer Almadı

ABD’nin mevcut Demokrat başkanı Joe Biden da kasım ayındaki başkanlık seçimine katılacak. Biden ve Trump, 27 Haziran akşamı CNN’de bir tartışma programında bir araya geldi.

Taraflar doksan dakika boyunca ekonomi, göç, dış politika ve kürtaj gibi çok sayıda konuyu tartışta, fakat kriptoya değinen olmadı.