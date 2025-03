Kripto para borsası Kraken, 2026’nın ilk çeyreğinde halka arz (IPO) yapmayı planlıyor. Şirket, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde kripto sektörüne yönelik daha olumlu bir düzenleyici ortam oluştuğunu düşünüyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kraken’in halka arz planları henüz kesinleşmedi ve önümüzdeki aylarda planlamada değişiklik yapılabilir.

Şirket, finansal veriler konusunda şeffaf olmaya devam ettiğini belirterek, rezerv kanıtı yayınlayan ilk borsalardan biri olduğunu hatırlattı. Kraken, “2024 yılına ait finansal verilerimizi daha şeffaf olmak adına açıkladık. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız için en uygun zaman geldiğinde halka açılmayı değerlendireceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

Bloomberg: Crypto exchange Kraken said to seek IPO as soon as Q1 next year

