Kripto para borsası Kraken, 2026’nın ilk çeyreğinde halka arz (IPO) yapmayı planlıyor. Şirket, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde kripto sektörüne yönelik daha olumlu bir düzenleyici ortam oluştuğunu düşünüyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kraken’in halka arz planları henüz kesinleşmedi ve önümüzdeki aylarda planlamada değişiklik yapılabilir.

Şirket, finansal veriler konusunda şeffaf olmaya devam ettiğini belirterek, rezerv kanıtı yayınlayan ilk borsalardan biri olduğunu hatırlattı. Kraken, “2024 yılına ait finansal verilerimizi daha şeffaf olmak adına açıkladık. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız için en uygun zaman geldiğinde halka açılmayı değerlendireceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

Bloomberg: Crypto exchange Kraken said to seek IPO as soon as Q1 next year Kraken IPO inkocoming baby! That will give them so much marketing and funding to invest in Ink! pic.twitter.com/yUAu2VLPEB — Ink Wizard (@0xInkWizard) March 8, 2025

Biden Döneminde Halka Arz Gecikti

Kraken uzun süredir halka arz planları yapıyordu, ancak Biden yönetimi dönemindeki sıkı düzenlemeler bu süreci geciktirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha önce Kraken’e dava açmıştı. Şirket, bu davalardan birini anlaşmayla sonuçlandırırken, diğerini ise mahkemede kazandı ve dava herhangi bir ceza uygulanmadan düşürüldü. Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ise kripto sektöründe olumlu bir hava oluştu.

Halka arz planlarını değerlendiren diğer kripto şirketleri arasında stablecoin ihraççısı Circle, dijital varlık saklama hizmeti sunan BitGo ve Gemini ile Bullish gibi borsalar da yer alıyor.

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2011 yılında kurulan Kraken, bugüne kadar yaklaşık 27 milyon dolar sermaye topladı. Planlanan halka arz, şirketin gelişiminde kritik bir dönüm noktası olabilir.