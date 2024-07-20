ChatGPT, memecoin’lerin ilerleme kaydetmelerine rağmen “spekülatif yapılarından dolayı” tehlikeli olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Özet:

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi köpek temalı memecoin’ler, 2024’te güçlü toplulukları ve piyasadaki sağlam konumları sayesinde önemli büyüme kaydetti.

Floki Inu (FLOKI) ve dogwifhat (WIF) gibi diğer bazı memecoin’ler de aktif toplulukları ve çeşitli borsalarda listelenmeleri sayesinde tanınırlık ve önem kazandı.

DOGE Mu SHIB Mi?

Yılın ilk yarısında sahneyi devralan köpek temalı coin’ler, kısa sürede ciddi değer kazandılar. Memecoin’ler, çok sayıda yatırımcılarının olması ve yatırımcısını milyoner etme potansiyellerinden dolayı gündemden düşmüyor.

CoinGecko’ya göre piyasada 330’un üzerinde köpek temalı coin bulunuyor. Bu memecoin’lerin toplam piyasa değeri 40 milyar dolara yakın. ChatGPT’ye yılın ikinci yarısında bu coin’lerden hangisinin en iyi performansı göstereceğini sorduk.

Yapay zeka (AI) sohbet botu, söze böyle bir tahminin ancak spekülasyon ve çeşitli faktörlerin doğru şekilde analizi yoluyla yapılabileceğini söyleyerek başladı.

ChatGPT, köpek temalı coin’lerin en büyük ikisi olan Dogecoin and Shiba Inu’nun ihtimallerin başında geldiğini söyledi. Bu düşüncenin ardında ise kripto paraların güçlü topluluklara sahip olması ve piyasada önemli bir konumları olması yatıyor.

İlgili: Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

DOGE, Elon Musk gibi önde gelen isimlerden gördüğü destek sayesinde ilk sıradaki yerini pekiştirebilir. Tesla CEO’su, araç ödemelerinde DOGE kabul etmeye başladığında kripto paranın fiyatı iki haneli artış göstermişti. Musk, DOGE hakkında sık sık paylaşım yapıyor ve coin’i övüyor.

ChatGPT, SHIB’in ise ekosistemin gelişmesi halinde ciddi bir yükseliş kaydedebileceğini düşünüyor. Shiba Inu ekibi, geçtiğimiz yıl layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Shibarium’u piyasaya sürdü. Shibarium işlem ücretlerini düşürürken hızı artırıyor ve genel anlamda ölçeklenebilirliği iyileştiriyor.

Protokol geçtiğimiz birkaç ayda çok sayıda kilometre taşına ulaştı. Ağda üretilen toplam blok sayısı 5,5 milyonu geçti. Toplam işlem sayısı ise 400 milyonu epey aştı.

İlgili: Floki Inu (FLOKI) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Floki Inu (FLOKI) ve dogwifhat (WIF) de kazananlar arasında olabilir. FLOKI, 1,8 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük beşinci köpek temalı memecoin konumunda. Kripto paranın fiyatı geçtiğimiz ay rekor kırdı.

Solana tabanlı en büyük memecoin WIF, yatırımcılardan ve borsalardan gördüğü ilgi sayesinde yükseldi. Binance, Bybit, Kraken ve Coinbase gibi çok sayıda borsa, varlığı listelemeye başladı. WIF’i listeleyen platform sayısı önümüzdeki aylarda artabilir ve fiyata pozitif etkide bulunabilir.

İlgili: Dogwifhat (WIF) Fiyat Tahminleri: 2024-2030