Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun Bitcoin’e (BTC) yatırımcıları arasına katıldığı açıklandı. Bu gelişme Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile devletlerin Bitcoin’i benimsemesine ilişkin çalışmalar yürüten JAN3’ün kurucusu Samson Mow liderliğindeki bir heyet ile yapılan toplantının ardından medyaya yansıdı.

Bu görüşme blockchain ve kripto paraların Kolombiya’nın sosyo-ekonomik yapısına entegrasyonunun araştırılması için gerçekleştirildi. JAN3’ün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Kolombiya’nın Bitcoin kullanımı konusunda adımlar atabileceği ifade edildi.

JAN3’ün kurucusu Samson Mow’un yaptığı bir paylaşım ise kripto para topluluğunu heyecanlandırdı. Mow, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun Bitcoin hodler’ı olduğunu açıkladı. Paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Petro, 100.000 satoshi (0.01 BTC) ile Bitcoin yatırımcıları arasına katıldı.

IOVLabs CEO’su Diego ‘Aequalitatem Honoris’ Gutierrez-Zaldivar da bu toplantının Kolombiya halkının refahını arttırmak konusunda bu toplantının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Kolombiya merkezli haber platformları Diario La República ve W Radio, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun koperatifler aracılığıyla ülkede Bitcoin kullanımına ilişkin senaryoları araştırdığını bildirdi. Başkan Gustavo ayrıca Kolombiya’da sağlık faturalama sistemini ve mülk yönetimi gibi konularda blockchain teknolojisinin potansiyelinin farkında.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile yapılan toplantıya teknoloji sektöründen Samson Mow, Diego Gutiérrez, Raúl Velásquez, Edwin Rivas, Cristian Quintero ve Mauricio Tovar gibi önde gelen isimler katıldı.

Son olarak kripto paraların Kolombiya’da henüz düzenlenmediğinin de altını çizelim. Kolombiya kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılması için birkaç yıldır çalışmalar yürütüyor ancak bu çalışmalarda henüz herhangi bir sonucu varılamadı.