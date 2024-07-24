Ünlü yazar, zayıflayan doların, Bitcoin’in 105 bin dolara yolculuğuna katkıda bulunacağını düşünüyor.

ABD’li iş insanı ve Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının Ağustos 2025’e kadar 105 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Kiyosaki, ancak bu yılki başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazanması halinde bu tahminin geçerli olacağını belirtti.

Trump’ın doları zayıflatma hedefi, bu tahminin ana dayanağını temsil ediyor. Dolar, Fed’in faiz indirmesiyle zayıflıyor ve diğer itibari paralara karşı daha ucuz hale geliyor. Doların zayıflamasıyla ihracat bütçeye daha uygun hale gelirken, ihracat pahalılaşıyor.

Doların Zayıflaması Bitcoin’e Yarar

Kiyosaki’ye göre Trump, seçilmesi halinde ülkedeki petrol sondaj çalışmalarını yeniden gözden geçirecek. Biden hükümeti Keystone XL petrol boru hattını kapatmış ve petrolün varil fiyatının 30 dolardan 130 dolara fırlamasına yol açmıştı.

Donald Trump, doları zayıflatarak ve petrol sondaj çalışmalarını büyüterek yerel istihdamı artırmayı amaçlıyor. Bu da ABD vatandaşlarının altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklara daha fazla yatırım yapabilmesi anlamına geliyor.

“Zayıflayan dolar ihracatı artıracak, istihdam yaratacak, yeni fabrikalar açtıracak ve altın, gümüş, Bitcoin, hisse senetleri ve gayrimenkul fiyatlarını yükseltecek.”

Bitcoin, haziran ayında Bitcoin fiyatının Ağustos 2024’e kadar 350 bin dolara ulaşacağını söylemişti. Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 66.700 dolar civarından işlem görüyor.

BTC, şimdiye kadar ulaştığı en yüksek fiyata bu yıl mart ayında 73.500 dolar ile ulaştı. Kripto topluluğunun tercihi aday olan Donald Trump’ın uğradığı suikastten yaralı kurtulması, seçilme ihtimalinin artması ve Biden’ın yarıştan çekilmesi, Bitcoin için olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Topluluğa BTC’nin önümüzdeki yıl 100 bin dolara ulaşacağı yönünde yaygın bir beklenti hakim.