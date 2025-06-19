“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabıyla tanınan ünlü yazar ve yatırımcı Robert Kiyosaki, Bitcoin için dikkat çeken bir fiyat tahmininde bulundu. Kiyosaki’ye göre lider kripto para birimi 2030’dan önce 1 milyon dolara ulaşabilir.

Özet:

Kiyosaki, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşabileceğini söylüyor

Uzun vadede önemli olanın BTC miktarı olduğunu vurguluyor

Daha önce 2025 içinde 250.000 dolar tahmininde bulunmuştu

Yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok, biriktirme stratejisi öneriyor

Kiyosaki’nin değerlendirmeleri, özellikle yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde, Bitcoin’e olan bireysel ve kurumsal ilgiyi artıran yorumlar arasında yer alıyor.

Fiyat Değil, Sahip Olunan Miktar Önemli

Kiyosaki, yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerine değil, sahip oldukları Bitcoin miktarına odaklanmaları gerektiğini belirtti. Sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Fiyat elbette önemli, ancak gelecekte en zengin olanlar, en çok Bitcoin’e sahip olanlar olacak. Sahip olduğunuz miktar, fiyattan daha kıymetli.”

Daha Önce de Benzer Tahminler Yapmıştı

Kiyosaki geçmişte de Bitcoin için iddialı tahminlerde bulunmuş ve 2025 yılında Bitcoin’in 250.000 doları görebileceğini söylemişti.

Yalnızca 0,01 BTC tutmanın bile yatırımcıları uzun vadede zengin edebileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, Kiyosaki’nin Bitcoin’i enflasyona karşı bir koruma ve servet biriktirme aracı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.