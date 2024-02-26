Bu yazımızda son dönemde yapılan Shiba Inu (SHIB) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Bir analist, SHIB’in yakın gelecekte %51’lik yükseliş yaşayacağına inanıyor.

Shiba Inu ağındaki agresif token yakımı, Shibarium’un sürekli olarak büyümesi ve diğer faktörler SHIB fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Shiba Inu (SHIB) Yükselir mi?

Shiba Inu (SHIB) son dönemdeki fiyat performansıyla beklentileri karşılayamadı. CoinGecko verileri SHIB’in son bir haftalık süreçte %4,5 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. 2023 ve 2024 yılında kripto para piyasasında yaşanan yükselişlere rağmen SHIB hala 2021 yılında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinden uzakta.

Buna rağmen SHIB’e yönelik ilgi giderek artıyor. Hal böyle olunca analistler ve uzmanlar SHIB’e yönelik fiyat tahminlerine ağırlık veriyor.

En son fiyat tahminlerinden bir tanesi Twitter’daki kripto para analistlerinden $SHIB KNIGHT’tan geldi. Analiste göre SHIB fiyatı bir kırılımın eşiğinde ve önümüzdeki 7 günlük süreçte %51’lik devasa bir yükseliş yaşayabilir.

$SHIB KNIGHT konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

$SHIB 1 HAFTALIK Grafik: Kırılma hedefi 1400. Kırılma teyit edilmeli, hala formasyon içerisinde hareket ediyor.

Bu boyuttaki bir artış birkaç farklı faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşebilir. ChatGPT’ye göre düzenleyici gelişmeler ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendi ve benimsenmedeki artış bu tür bir yükselişe yol açabilir.

ChatGPT, Shiba Inu ekosistemindeki gelişmelerin de SHIB fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini düşünüyor. Örnek vermek gerekirse Shiba Inu’nun 2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sürdüğü katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium, şimdiye kadar birçok önemli kilometre taşına ulaştı.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Shibarium’daki toplam işlem hacmi 260 milyon doları aşarken cüzdan adreslerinin sayısı ise 1,4 milyona yaklaştı.

Shibarium hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Shibarium Nedir?” başlıklı rehberimize göz atabilirsiniz.

Shiba Inu’nun Yakım Oranı

SHIB fiyatında yükselişi tetikleyebilecek bir diğer gelişme de Shiba Inu ağındaki yakım mekanizması. Geride bıraktığımız haftanın başlarında Shiba Inu ağındaki token yakım oranı %8.500’ün üzerinde artış yaşadı ve 86 milyon SHIB’in yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.

En son veriler SHIB’in toplam arzının %41’inden fazlasının dolaşımdan çıkarıldığı gösteriyor.