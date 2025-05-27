Bitcoin’deki son yükselişin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken Analist Axel Adler Jr., kısa vadeli yatırımcıların kâr eşiğine yaklaşmasıyla fiyatın haziran ortasında 162 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Axel Adler Jr.’a göre, üç aydan daha kısa süreyle Bitcoin tutan yatırımcıların Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (NUPL) oranı yüzde 27 seviyesinde bulunuyor. Tarihsel verilere göre, bu grup yüzde 40 kâr seviyesini aştığında satış baskısı artıyor ve fiyatlarda direnç oluşuyor.

Günlük ortalama 0,8 puanlık artışla bu eşiğin 11 Haziran civarında aşılması bekleniyor. Bu durum, makro ekonomik dalgalanmalar yaşanmazsa, Bitcoin fiyatını 162 bin dolara kadar taşıyabilir.

“Golden Cross” Sinyali Yükselişi Destekliyor

Dr. Profit takma isimli analist, son iki yıldaki büyük Bitcoin rallilerinin öncesinde görülen nadir ve güçlü “Golden Cross” sinyalinin tekrar ortaya çıktığını belirtti. Ekim 2023 ve Ekim 2024’te benzer teknik işaretler fiyatları sırasıyla yüzde 170 ve yüzde 173 yükseltmişti.

Dr. Profit, mevcut sinyal ışığında kısa vadede 117 bin ile 120 bin dolar arasında bir fiyat aralığı beklediğini söyledi. Bu beklentiye destek veren faktörler arasında borsa yatırım fonlarına (ETF) yoğun ilgi, yeni arzın madencilik hızının dokuz katı hızla piyasadan çekilmesi ve 113 bin dolardaki likidite yoğunlaşması yer alıyor.

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Zincir Üstü Veriler Boğa Beklentisini Güçlendiriyor

Zincir üstü veriler, boğa piyasasının habercisi olarak değerlendiriliyor. Santiment verilerine göre, Bitcoin’in Ortalama Dolar Yaşı 23 Mayıs itibarıyla 441 günden 429 güne düştü. Bu, uzun süredir hareket etmeyen Bitcoin’lerin yeniden işlem gördüğüne işaret ediyor.

Glassnode verileri ise 22 Mayıs’ta 111 bin 814 dolara ulaşan Bitcoin’de kâr satışlarının sınırlı kaldığını gösteriyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne uygulanan yüzde 50 gümrük vergisinin süresini uzatması piyasalara olumlu yansıdı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,3 yükselirken, haftalık artış yüzde 6,7’ye ulaştı. 30 günlük performans ise yüzde 16,3 olarak kaydedildi.