Merkeziyetsiz borsa KiloEX, 7,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından platformunu geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Saldırı sonrası başlatılan güvenlik çalışmaları kapsamında, çalınan fonların izini sürmek için bir ödül programı da devreye alınacak.

14 Nisan’da X üzerinden yapılan açıklamada, saldırının kontrol altına alındığı belirtildi. Ekip, olayın ardından platformu anında askıya aldıklarını ve sektördeki önde gelen güvenlik şirketleriyle soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KiloEX, çalınan varlıkların geri alınması için bir ödül programı başlatacağını da duyurdu.

Dear KiloEx Community, We regret to inform you that the KiloEx Vault has been exploited. The attacker’s wallet address is: 0x00fac92881556a90fdb19eae9f23640b95b4bcbd We urge all partner protocols and platforms to…

Blokzincir güvenlik şirketi PeckShield, saldırıya dair teknik detayları paylaştı. Buna göre saldırganlar; BASE ağından 3,3 milyon dolar, opBNB’den 3,1 milyon dolar ve BSC üzerinden 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 7,5 milyon dolarlık varlığı ele geçirdi.

Saldırının merkezinde, ETH/USD fiyat verilerini sağlayan oracle’daki bir açık vardı. Saldırgan, Ethereum’un fiyatını önce yapay olarak 100 dolara çekti, ardından 10.000 dolara şişirerek pozisyonu kapattı ve yalnızca bu işlemden 3,12 milyon dolarlık kazanç sağladı.

The @KiloEx_perp protocol was hacked today with a loss of ~7.5m ($3.3m in base, $3.1m in opBNB, $1m in BSC).

The protocol is now paused! Our initial analysis on one exploit tx indicates a price oracle issue. And the hacker exploits it to create a new position with initial given…

— PeckShield Inc. (@peckshield) April 14, 2025