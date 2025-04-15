Merkeziyetsiz borsa KiloEX, 7,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından platformunu geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Saldırı sonrası başlatılan güvenlik çalışmaları kapsamında, çalınan fonların izini sürmek için bir ödül programı da devreye alınacak.

14 Nisan’da X üzerinden yapılan açıklamada, saldırının kontrol altına alındığı belirtildi. Ekip, olayın ardından platformu anında askıya aldıklarını ve sektördeki önde gelen güvenlik şirketleriyle soruşturma başlattıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saldırı kontrol altına alındı. Platform durduruldu. Güvenlik ortaklarımızla birlikte fon akışını takip ediyoruz.”

KiloEX, çalınan varlıkların geri alınması için bir ödül programı başlatacağını da duyurdu.

🚨 Security Incident Announcement: KiloEx Vault Exploit Dear KiloEx Community,

We regret to inform you that the KiloEx Vault has been exploited. The attacker’s wallet address is:

0x00fac92881556a90fdb19eae9f23640b95b4bcbd

We urge all partner protocols and platforms to… — KiloEx (@KiloEx_perp) April 14, 2025

PeckShield: Fiyat Manipülasyonu Etkili Oldu

Blokzincir güvenlik şirketi PeckShield, saldırıya dair teknik detayları paylaştı. Buna göre saldırganlar; BASE ağından 3,3 milyon dolar, opBNB’den 3,1 milyon dolar ve BSC üzerinden 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 7,5 milyon dolarlık varlığı ele geçirdi.

Saldırının merkezinde, ETH/USD fiyat verilerini sağlayan oracle’daki bir açık vardı. Saldırgan, Ethereum’un fiyatını önce yapay olarak 100 dolara çekti, ardından 10.000 dolara şişirerek pozisyonu kapattı ve yalnızca bu işlemden 3,12 milyon dolarlık kazanç sağladı.

The @KiloEx_perp protocol was hacked today with a loss of ~7.5m ($3.3m in base, $3.1m in opBNB, $1m in BSC). The protocol is now paused! Our initial analysis on one exploit tx indicates a price oracle issue. And the hacker exploits it to create a new position with initial given… — PeckShield Inc. (@peckshield) April 14, 2025

Zararın Azaltılması İçin Ortak Mücadele Başladı

KiloEX, hasarı en aza indirmek adına BNB Chain, Manta Network, Seal-911, SlowMist ve Sherlock gibi önemli güvenlik ağlarıyla iş birliği başlattı. Amaç ise çalınan fonların izini sürmek ve mümkün olduğunca geri almak.

İlgili: Bybit Hack’i Kripto Para Piyasasını Nasıl Etkiledi?

Ancak olayın ardından yatırımcı güveni ciddi şekilde sarsıldı. CoinGecko verilerine göre KiloEX’in yerel token’ı KILO yüzde 31’den fazla değer kaybederek 0,0353 dolara düştü. Token, 27 Mart’ta gördüğü 0,1648 dolarlık zirveden bu yana değerinin yüzde 78’ini kaybetti.