Bloomberg’ün Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin’in ciddi bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

McGlone, Bitcoin’in uzun vadeli grafiklerde kritik bir seviyeye işaret eden 200 haftalık hareketli ortamalaya doğru geri çekildiğini söyledi.

Düşüş Trendi Kapıda mı?

Mike McGlone, Bitcoin’in, borsa ve S&P 500 endeksiyle yüksek korelasyon içerisinde hareket ettiğini belirtti. Bu durum Bitcoin’in volatilitesini arttırıyor ve riskli varlıklarla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. McGlone, Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalamaya geri dönmesinin önemli bir dip sinyali olabileceğini vurguladı.

200 haftalık hareketli ortalama, uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir destek seviyesi olarak görülüyor. Bitcoin’in geçmişte bu seviyelere yaklaşması, büyük düzeltmelerin işareti olmuştu.

Bitcoin ve Hisse Senetleri Düşerken Altın Yükseliyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, küresel piyasalarda baskı yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu süreçte yatırımcılar da güvenli liman olarak görülen altın gibi varlıklara yöneliyor.

Altın bu hafta başında vadeli işlemlerde %3 oranında değer kazanarak 3.350 dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, Nvidia’nın ABD ile Çin arasındaki gerilim nedeniyle 5 milyar dolarlık kayıp beklediğini açıklamasının ardından geldi.

2025 yılının başından bu yana %25 oranında değer kazanan altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

Bitcoin Kritik Virajda

Bitcoin’in hisse senetleriyle arasındaki korelasyon arttıkça, risk algısı yüksek yatırımcılar da daha temkinli davranmaya başladı. McGlone’un olgunlaşma etkisi olarak tanımladığı bu süreçte 200 haftalık hareketli ortalama, BTC’nin gelecekteki yönünü belirlemede kritik bir rol oynayabilir.