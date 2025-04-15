ABD’de yayınlanan Shark Tank programının yıldızı Kevin O’Leary, Nisan ayının en dikkat çeken kripto parası olarak Sui (SUI)’yi öne çıkardı. Altcoin Daily’nin 4 Nisan’da X’te paylaştığı podcast kesitinde O’Leary, şöyle dedi:

“Şu an en sıcak proje bence Sui. Mysten Labs’e ait. Yepyeni ve çok güçlü bir proje.”

O’Leary, yüksek işlem hızı ve finans/gaming odaklı kullanım alanları nedeniyle SUI’ye yatırım yapılabileceğini savunuyor. İşte onun bu düşüncesini destekleyen 5 neden:

Kevin O'Leary: I think the hottest cryptocurrency right now is $SUI. pic.twitter.com/djnuup7iUt — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) April 5, 2025

1. SUI Fiyat Grafiği Yükseliş Sinyali Veriyor

Nisan ayında 2,12 dolarda işlem gören SUI, yıl başındaki zirvesinden %60 düşmüş durumda. Ancak 2023 yılının Mayıs ayında 1,40 dolardan alım yapanlar için hâlâ ciddi bir kazanç söz konusu.

Popüler analist CryptoBullet, 7 Nisan’da yaptığı paylaşımda SUI için boğa sinyali verdi. Grafikte NEAR token’ın büyük yükselişi öncesi oluşan formasyonun benzeri SUI’de görülüyor. CryptoBullet paylaşımda “Burada $SUI satmam. Bu yıl çift haneli SUI görebiliriz.” ifadesine yer verdi.

Benzer şekilde Hollandalı fon yöneticisi Michaël van de Poppe de, “Piyasa toparlandığında SUI en hızlı yükselenlerden biri olacak” diyor.

2. Mysten Labs’in Deneyimli Ekibi

O’Leary, SUI’nin arkasındaki Mysten Labs ekibine güveniyor. Kurucu CEO Evan Cheng, eski bir Facebook (Meta) mühendisi. CTO, CPO ve diğer lider isimler de Meta geçmişine sahip.

“Bu adam Facebook’tan geldi. Tek odaklandığı şey hız. Milyonlarca işlemi dakikada yapmak istiyorsan bunu kullanmalısın.” diyor O’Leary. SUI fiyatı düşmüş olsa da sosyal medya analizlerine göre topluluğun pozitif algısı tarihi zirvede.

3. Sui, Ethereum’dan %3.700 Daha Hızlı

CoinGecko’nun verilerine göre Ethereum saniyede 22,7 işlem gerçekleştirirken, Sui ağı 854,05 TPS (işlem/saniye) hızına ulaştı. Bu alanda yalnızca Solana daha hızlı.

Mysten kurucu ortağı Adeniyi Abiodun, Sui’yi sadece bir blokzincir değil, internetin küresel koordinasyon katmanı olarak tanımlıyor:

“Pazar hedefimiz Solana, Taun veya diğerlerinden çok daha büyük.”

4. Blokzincir Tabanlı Oyunlarda Öne Çıkıyor

O’Leary, SUI’nin hız avantajı sayesinde oyun sektöründe öne çıkacağını düşünüyor:

“Gaming’de gecikme öldürücüdür. Oyun içinde token aktarımı yapacaksanız, Ethereum yetmez. Sui bu işi kaldırır.”

Sui, mobil oyun platformu Gamisodes ile oyunlarda entegre kullanıma başlandı. Mysten ayrıca ilk blokzincir tabanlı taşınabilir oyun konsolu “SuiPlay0X1” cihazını geliştirdi. Mysten yöneticisi Abiodun şunları kaydetti:

“Oyuncular sadece aktif cüzdan ve işlem sayısını artırmayacak, aynı zamanda DeFi’ye yeni kullanıcı getiren öncü grup olacak.”

5. Canary Capital, Sui ETF Başvurusu Yaptı

ABD merkezli Web3 hedge fonu Canary Capital, 8 Nisan’da SEC’e Sui ETF başvurusu yaptı. Bu ETF, SUI’yi kurumsal yatırımcılara düzenlenmiş ortamda sunmayı hedefliyor. Ayrıca fonun bir kısmı stake edilerek yatırımcılara getiri sağlayabilir.

CoinMarketCap raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu, SUI’yi takip eden ilk ETF olacak. Fon, güvenilir sağlayıcılar aracılığıyla staking getirisi de sağlayabilir.”

Kevin O’Leary, blokzincirin ekonomi için artık vazgeçilmez hale geldiğini vurguluyor:

“Önümüzdeki 5 yıl içinde blokzincir, ekonominin 12. sektörü olacak.”

Sonuç: SUI, Oyun + DeFi + Kurumsal Faktörleriyle Dikkat Çekiyor

SUI, teknolojik altyapısı, güçlü ekibi ve hız avantajıyla hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal fonlar tarafından yakın takibe alınmış durumda.

ETF başvurusu, oyun projeleri ve Layer-1 çözümleriyle SUI, Nisan 2025’in “en sıcak” kriptosu olma unvanını şimdiden hak etmiş görünüyor.