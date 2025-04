ABD’de yayınlanan Shark Tank programının yıldızı Kevin O’Leary, Nisan ayının en dikkat çeken kripto parası olarak Sui (SUI)’yi öne çıkardı. Altcoin Daily’nin 4 Nisan’da X’te paylaştığı podcast kesitinde O’Leary, şöyle dedi:

O’Leary, yüksek işlem hızı ve finans/gaming odaklı kullanım alanları nedeniyle SUI’ye yatırım yapılabileceğini savunuyor. İşte onun bu düşüncesini destekleyen 5 neden:

Kevin O'Leary: I think the hottest cryptocurrency right now is $SUI. pic.twitter.com/djnuup7iUt

— Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) April 5, 2025