Kedi temalı meme coin Cat in a Dogs World (MEW) son 24 saatte yüzde 15’e yakın değer kazandı.

Mevcut durumda yaklaşık 0,003077 dolar seviyesinde işlem gören MEW, son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa değeri ise 270 milyon doların üzerine çıkarak, MEW’i en büyük 14. meme coin haline getirdi.

Yükselişin en büyük nedenlerinden biri, Binance’in MEW’i Binance Alpha bölümüne dahil etmesi oldu. Binance Alpha, büyüme potansiyeli olan kripto projelerini öne çıkaran bir platform olarak biliniyor. Bu listeleme, ilerleyen süreçte Binance’in MEW’i tam anlamıyla platformuna ekleyebileceğinin sinyalini verdi.

MEW her ne kadar son dönemde yükselişe geçmiş olsa da 2024’te ulaştığı zirve seviyelerden hâlâ çok uzakta. Geçen yıl, yatırımcıların yoğun ilgisini çeken bu meme coin, OKX, Upbit, Kraken, Bybit, Gate.io gibi popüler borsalarda listelenmişti.

Token, Kasım 2024’te 0,012 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. O dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkmıştı ve meme coin piyasasının genel anlamda büyük bir boğa koşusu yaşadığı bir döneme denk geliyordu.

Binance Etkisi Geçmişte de Görüldü

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in desteği, genellikle ilgili varlıkların fiyatında olumlu bir etki yaratıyor. Bunun en büyük nedeni, artan likidite ve daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlanması.

Geçtiğimiz hafta Binance, Mubarak (MUBARAK), CZ’s Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT) ve Banana for Scale (BANANAS31) adlı meme coin’leri Binance Simple Earn bölümüne ekledi.

Bu duyurunun ardından bazı token’lar büyük sıçrama yaşadı. Özellikle TUT, yüzde 130 oranında değer kazanarak en iyi performans gösteren coin oldu.