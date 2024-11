Base ağındaki toplam kilitli değer (TVL) geride bıraktığımız Eylül ayında 6 milyar doların altına gerilemişti. Ancak son iki ayda Base’in TVL’si %67’lik artış kaydederek 10 milyar doları aştı.

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlik blockchain’lerin ağ aktivitesi de arttı. Bu süreçte Base ağı da momentum kazandı. L2Beat verilerine göre, Base’in toplam kilitli değeri (TVL) geçtiğimiz hafta %5’ten fazla artarak ilk kez 10 milyar doları aştı. Bu yükselişte Aerodome Finance başı çekti.

Bu yeni dönüm noktasıyla birlikte Base, Arbitrum’un ardından 10 milyar dolarlık TVL’e ulaşan ikinci Ethereum katman-2 ağı oldu. Base ağı ayrıca 24 Kasım’da Base, saniyede 106,26 işlemle rekor bir işlem hızına ulaştı.

Bu hafta Base ağındaki zincir üstü işlemlerin toplam sayısı da 9 milyonu geçti. Ağdaki haftalık aktif adres sayısı da 6,6 milyonu aşarak büyüme kaydetti. Veriler Base’e yönelik kullanıcı ilgisinin ve ağın benimsenme oranının arttığını gösteriyor.

26 Ekim’de Base ağı, stabilcoin hacminde %30’luk paya ulaşarak Solana, Ethereum ve Tron gibi büyük oyuncuları geride bırakarak lider blockchain oldu. Ancak bir ay sonra, ağdaki stablecoin arzında dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

For the first time ever, @base led all chains for total stablecoin transfer volume in a single day.

On October 26th, Base processed 18.1B+ in stablecoin transaction volume (99.9% was in USDC) accounting for over 30% of all stablecoin transaction volume that day. pic.twitter.com/OXKdSLgWUR

— Peter Schroeder (@peterschroederr) October 27, 2024