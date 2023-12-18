Yaklaşık 3 yıl süren dava, Meta’nın Al Mana’dan izinsiz reklamlar nedeniyle özür dilemesiyle sonuçlandı.

Financial Times’ta yer alan habere göre ABD merkezli sosyal medya devi Facebook’un çatı şirketi Meta, kamuoyu önünde Katarlı milyarder Wissam Al Mana’dan özür diledi. Meta bu kapsamda bundan sonraki süreçte platformunda gerekli önlemleri alacağını taahhüt etti.

Söz konusu gelişme, Katarlı milyarder Wissam Al Mana’nın fotoğraflarının Facebook’ta kripto para dolandırıcıları tarafından reklam kampanyalarında kullanılmasının ardından yaşandı.

Katarlı Milyarder Davayı Kazandı

Orta Doğu’daki önde gelen iş adamlarından biri olan Wissam Al Mana’nın fotoğrafları 2019 yılında izinsiz bir şekilde Facebook’taki kripto para reklam kampanyalarında kullanılmaya başlandı. Bu reklamlar kullanıcıları, Orta Doğu merkezli dolandırıcılık odaklı kripto para projelerine yatırım yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Dublin’deki mahkemede yaklaşık 3 yıldır devam eden davayı Wissam Al Mana kazandı. Katarlı milyarder Facebook’tan izinsiz reklamların neden olduğu itibar kaybı, sıkıntılar nedeniyle tazminat talep etti. Meta ise Wissam Al Mana’nın itibarını tehlikeleye atan “yanlış, yanıltıcı ve karalayıcı” reklamlar yayınladığını kabul etti.

Meta kısa bir süre önce yaptığı basın açıklamasında bu olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını ifade etti ve Wissam Al Mana’dan kamuoyu önünde özür diledi.

Meta, kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bu sahte reklamların Sayın Al Mana’nın itibarına zarar verdiğini, üzüntüye ve utanca yol açtığını kabul ediyoruz. Bu nedenle Metao olarak Sayın Al Mana’dan içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür diliyoruz.

Facebook’taki Kripto Para Reklamları

Sosyal medya platformları, kripto para reklamları konusunda şimdiye kadar tartışmalı adımlara imza attı. Bu durumda dolandırıcıların sahte reklam kampanyalarında Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump, Jeff Bezos gibi halka mâl olmuş isimlerin görsellerini kullanması da etkili oldu.

Bu konuyla alakalı olarak yaşanan bir başka olayda İrlanda Dışişleri Bakanı Micheál Martin, isminin ve fotoğraflarının izinsiz bir şekilde dolandırıcılık odaklı kripto para projelerinin reklamlarında kullanıldığı gerekçesiyle Google’a dava açmıştı.

Her ne kadar sosyal medya platformları bu tür dolandırıcılıklarla baş etmek için yoğun incelemeler gerçekleştirse de dolandırıcılar bu incelemeleri atlatmak için genellikle sahte kimlikler kullanıyor. Bununla birlikte Meta, Wissam Al Mana davasının sonuçlanmasının ardından bu tür dolandırıcılıkları önlemek için çok daha kapsamlı önlemler alacaklarına söz verdi.

Orta Doğu’da büyük bir üne sahip olan milyarder iş adamı Wissam Al Mana, Katar’daki aile şirketi Al Mana Group’un başındaki isim. Al Mana Group birçok önde gelen markanın distribütörlüğünü yürütüyor.

Bununla birlikte son dönemde ücret karşılığında yaptıkları kripto para tanıtımları nedeniyle birçok ünlünün başı derde girdi. Kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya kripto para reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık dava açıldı. Bununla birlikte geçmişte aralarında Justin Bieber, Paris Hilton gibi isimlere de geçmişte ücret karşılığında Yuga Labs’i tanıttıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.