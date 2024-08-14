Kaspa (KAS) son 24 saatte %4,6 oranında değer kazandı.

Son günlerde Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarının artmasından altcoin’ler de olumsuz etkilendi. Ancak görünüşe bakılırsa Kaspa (KAS) bu süreçte güçlü kalmaya devam ediyor.

Piyasa Koşulları ve Kaspa’nın Toparlanması

Kaspa, geride bıraktığımız haftalarda yaşanan piyasa çöküşünün ardından önemli bir toparlanma kaydetti. İki hafta önce 0,20 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayı hedefleyen KAS, piyasa çöküşüyle birlikte 0,183 dolardan 0,125 dolara kadar geriledi. Ancak, son yedi gün içinde KAS %5,37 oranında değer kazandı ve piyasa değeri %4,06 artarak 4,17 milyar dolara ulaştı.

Teknik Analiz ve Piyasa Göstergeleri

KAS fiyatındaki yükselişe rağmen varlığın işlem hacmi %11 düşüşle 89 milyon dolara geriledi. Teknik göstergeler, Kaspa’nın güçlü bir yukarı yönlü hareket yaşadığını ortaya koyuyor. ADR oranı (Advance Decline Ratio) 1’in üzerinde ve 3,57 seviyesinde bulunuyor; bu, piyasanın pozitif olduğunu ve alım ilgisinin arttığını gösteriyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI), son yedi gün içinde 35’ten 48’e yükseldi, bu da talebin satış baskısını aştığını gösteriyor.

KAS fiyatındaki yükselişin en önemli nedenleri arasında şunlar da gösterilebilir:

Açık faiz oranının yükselmesi: CoinGlass verilerine göre KAS’ın açık faiz oranı %6,24 oranında artış yaşayarak 62,83 milyon dolara yükseldi.

CoinGlass verilerine göre KAS’ın açık faiz oranı %6,24 oranında artış yaşayarak 62,83 milyon dolara yükseldi. Analistlerin yükseliş tahminleri: Kripto dünyasında oldukça bilinen bir isim olan Crypto Proselyte, Kaspa’nın potansiyeli hakkında iyimser görüşler paylaşıyor. Proselyte’ye göre, Kaspa’nın mevcut değerinden 100 kat artarak Haziran 2029’a kadar 18 dolara ulaşma potansiyeli var

Kripto dünyasında oldukça bilinen bir isim olan Crypto Proselyte, Kaspa’nın potansiyeli hakkında iyimser görüşler paylaşıyor. Proselyte’ye göre, Kaspa’nın mevcut değerinden 100 kat artarak Haziran 2029’a kadar 18 dolara ulaşma potansiyeli var KRC-20 standardının lansmanı ve güncellemeler: Kaspa geride bıraktığımız ay KRC-20 standardını tanıttı. Proje, 9 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda önemli geliştirmeler duyuruldu.

Gelecek Beklentileri

Kaspa’nın mevcut eğilimini sürdürmesi durumunda, önceki direnç seviyeleri olan 0,185 ve 0,195 dolar seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, piyasada bir düzeltme yaşanması durumunda Kaspa’nın 0,161 dolar seviyesine gerilemesi olasıdır.

Kaspa, piyasa çöküşünün ardından toparlanarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Mevcut trendin devam etmesi halinde, altcoin’in daha yüksek seviyelere ulaşması beklenebilir.