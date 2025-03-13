Kaspa (KAS), Salı günü iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 15 değer kazandı.

KAS’ın çift haneli kazancı, işlem hacmindeki ciddi artışla da destekleniyor. İnceleme sürecinde, token’ın günlük işlem hacmi 189 milyon dolara ulaştı ve yüzde 95’ten fazla artış gösterdi.

KAS Yükselişi Artan Talep ile Desteklendi

Bir varlığın fiyatı yükselirken işlem hacmi de aynı yönde hareket ediyorsa, bu durum güçlü piyasa katılımını ve artan yatırımcı ilgisini gösterir. Yüksek hacim, KAS fiyatındaki artışın sadece spekülatif işlemlerden değil, gerçek talebe dayandığını da kanıtlıyor.

Ayrıca, açık pozisyonlardaki artış da bu yükselişi destekliyor. Mevcut durumda, KAS’ın açık pozisyon değeri 64 milyon dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 7 yükseldi.

Açık pozisyon, henüz kapatılmamış toplam türev sözleşmelerini ifade eder. Bu değer yükseldiğinde, piyasa katılımının arttığını ve KAS pozisyonlarına yeni sermayenin girdiğini gösterir. Eğer bu eğilim devam ederse, varlık için sürdürülebilir bir yükseliş trendi oluşabilir. KAS’ın fonlama oranı ise pozitife dönerek 0.0013 seviyesine ulaştı ve yatırımcı güvenini artırdı.

Kaspa (KAS) 0.065 Dolar Seviyesinde Kritik Destekte

KAS şu anda 0.066 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 0.065 dolarda oluşan destekten yukarı yönlü bir tepki aldı. Eğer bu fiyat bölgesi güçlü bir destek olarak korunursa, token kısa vadede 0.081 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Ancak, satış baskısının artması halinde KAS kazançlarını kaybedebilir ve 0.065 dolar seviyesinin altına düşerek 0.049 dolara kadar gerileyebilir.