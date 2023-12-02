Geride bıraktığımız Kasım ayında 363 milyon dolarlık rekor miktarda kripto para çalındı. Bir önceki rekor 2023 yılının Eylül ayında 332 milyon dolarla kırılmıştı.

Çalınan kripto para miktarı açısından Kasım ayı 2023 yılının en kötü ayı oldu. Dolandırıcılar, Kasım ayında yüz milyonlarca dolarlık kripto para çaldı. Blockchain analitik platformu CertiK tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre 2023 yılının Kasım ayında dolandırıcılar yaklaşık 14 farklı saldırıda toplamda 363 milyon dolarlık kripto para çaldı.

#CertiKStatsAlert🚨 Combining all the incidents in November we’ve confirmed ~$363M lost to exploits, hacks and scams This makes November the most damaging month this year Exit scams were ~$1.1M Flash loans were ~$45.5M Exploits were ~$316.4M See more details below 👇 pic.twitter.com/QoDy6d8IJH — CertiK Alert (@CertiKAlert) November 30, 2023

Kasım ayında çalınan fonların büyük bir kısmı güvenlik açıkları nedeniyle çalındı. Bu tür saldırılardan en büyüğü 10 Kasım’da Poloniex borsasında gerçekleşti. ABD merkezli borsanın sıcak cüzdanlarından yaklaşık 131 milyon dolarlık kripto para çalındı. Saldırganlar, Poloniex borsasından değeri 10.000 dolar ile milyonlarca dolar arasında değişen birçok farklı kripto para çaldı. Bunlar arasında Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Shiba Inu (SHIB) de yer alıyor.

Bir diğer istismar ise HTX yani eski adıyla Huobi’de gerçekleşti. Borsanın çapraz zincir köprüsü Heco Bridge’deki bir güvenlik açığı nedeniyle saldırganlar 30 milyon dolar ve 86,6 milyon dolarlık kripto para çaldı.

Öte yandan Kasım ayında bir kripto para yatırımcısı, kimlik avı saldırganlarına yaklaşık 27 milyon dolar kaptırdı. Taipei merkezli kripto para platformu Kronos Research’ten 25 milyon dolar, bir başka kullanıcıdan ise 3,2 milyon dolarlık kripto para çalındı.

2023 yılının Kasım ayında flash kredi saldırılarında yaklaşık 45,5 milyon dolarlık kripto para çalındı. Bu kapsamda merkezsiz finans platformu Kyber Network 45 milyon dolar zarar etti. Saldırganlar, çaldıkları fonları geri iade etmek için Kyber Network ağının kontrolünün kendilerine verilmesini talep etti.

2023’ün En Kötü Ayı

Kasım ayı, çalınan kripto para miktarı açısından 2023 yılının en kötü ayı olarak kayıtlara geçti. 2023 yılının 11 aylık bölümünde gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 1,7 milyar dolarlık kripto para çalındı. En büyük kayıp, güvenlik açıkları nedeniyle gerçekleşti ve saldırganlar 1,2 milyar dolarlık kripto para çaldı. Flash kredi saldırıları nedeniyle ise 309 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Exit scam saldırılarında ise toplamda 146 milyon dolarlık kripto para çalındı.

Kasım ayında 363 milyon dolarlık kripto paranın çalınmasıyla, Eylül ayındaki 332 milyon dolarlık rekor geride bırakıldı.