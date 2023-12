Geride bıraktığımız Kasım ayında 363 milyon dolarlık rekor miktarda kripto para çalındı. Bir önceki rekor 2023 yılının Eylül ayında 332 milyon dolarla kırılmıştı.

Çalınan kripto para miktarı açısından Kasım ayı 2023 yılının en kötü ayı oldu. Dolandırıcılar, Kasım ayında yüz milyonlarca dolarlık kripto para çaldı. Blockchain analitik platformu CertiK tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre 2023 yılının Kasım ayında dolandırıcılar yaklaşık 14 farklı saldırıda toplamda 363 milyon dolarlık kripto para çaldı.

#CertiKStatsAlert🚨

Combining all the incidents in November we’ve confirmed ~$363M lost to exploits, hacks and scams

This makes November the most damaging month this year

Exit scams were ~$1.1M

Flash loans were ~$45.5M

Exploits were ~$316.4M

See more details below 👇 pic.twitter.com/QoDy6d8IJH

— CertiK Alert (@CertiKAlert) November 30, 2023