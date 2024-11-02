Bu yazımızda Kasım ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek kripto para projelerine yakından bakacağız.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

İşte Kasım ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek kripto para projeleri:

Sui (SUI)

Sui’nin kilit açılımı 3 Kasım’da gerçekleşecek ve 81,91 milyon SUI token piyasaya sürülecek. Bu miktar, SUI’nin toplam arzının %2,89’una denk geliyor ve toplam değeri 159,16 milyon dolar.

Conflux (CFX)

Conflux’un kilit açılımı 9 Kasım’da gerçekleşecek ve 87,49 milyon CFX token piyasaya sürülecek. Bu miktar, CFX’in toplam arzının %1,93’üne denk geliyor ve toplam değeri 12,21 milyon dolar.

Cheelee (CHEEL)

Cheelee’nin kilit açılımı 10 Kasım’da gerçekleşecek ve 2,67 milyon CHEEL token piyasaya sürülecek. Bu miktar, CHEEL’in toplam arzının %4,71’ine denk geliyor ve toplam değeri 29,41 milyon dolar.

Aptos (APT)

Aptos’un kilit açılımı 12 Kasım’da gerçekleşecek ve 11,31 milyon APT token piyasaya sürülecek. Bu miktar, APT’nin toplam arzının %2,18’ine denk geliyor ve toplam değeri 99,27 milyon dolar.

StarkNet (STRK)

StarkNet’in kilit açılımı 15 Kasım’da gerçekleşecek ve 63,99 milyon STRK token piyasaya sürülecek. Bu miktar, STRK’in toplam arzının %3,05’ine denk geliyor ve toplam değeri 23,35 milyon dolar.

Arbitrum (ARB)

Arbitrum’un kilit açılımı 16 Kasım’da gerçekleşecek ve 92,63 milyon ARB token piyasaya sürülecek. Bu miktar, ARB’nin toplam arzının %2,33’üne denk geliyor ve toplam değeri 48,13 milyon dolar.

ApeCoin (APE)

ApeCoin’in kilit açılımı 17 Kasım’da gerçekleşecek ve 15,38 milyon APE token piyasaya sürülecek. Bu miktar, APE’nin toplam arzının %2,14’üne denk geliyor ve toplam değeri 15,58 milyon dolar.

Avalanche (AVAX)

18 Kasım’da Avalanche ağında yaklaşık 50 milyon dolar değerinde 1,67 milyon AVAX token kilit açılımı gerçekleşecek. Bu token’ler, Avalanche’ın AVAX dağıtım politikası kapsamında Avalanche Vakfı’na ait ve ekosistem geliştirme, stratejik ortaklıklar ve devam eden operasyonel maliyetler için kullanılacağı öngörülüyor.

Immutable (IMX)

Immutable’ın kilit açılımı 29 Kasım’da gerçekleşecek ve 24,52 milyon IMX token piyasaya sürülecek. Bu miktar, IMX’in toplam arzının %1,47’sine denk geliyor ve toplam değeri 26,67 milyon dolar.

Optimism (OP)

Optimism’in kilit açılımı 30 Kasım’da gerçekleşecek ve 32,21 milyon OP token piyasaya sürülecek. Bu miktar, OP’nin toplam arzının %2,57’sine denk geliyor ve toplam değeri 48,46 milyon dolar.

Yatırımcıların Dikkatine

Bu kripto para projelerinin dışında 1 Kasım’da Ripple ve dYdX gibi projeler de kilit açılımı gerçekleştirdi. 1 Kasım‘da 3 farklı işlemde 1 milyar XRP‘nin kilidi açıldı. dYdX ise 1 Kasım‘da dolaşımdaki arzın %1,29‘una denk gelen 8.230.000 dYdX token’in kilidini açtı.

Kasım ayındaki bu önemli kilit açılımlar, piyasa arzını etkileyerek fiyat hareketliliğine yol açabilir. Bu nedenle, yatırımcıların bu açılımları yakından takip etmesi ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirmeleri fayda sağlayabilir.