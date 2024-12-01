Kripto para piyasasında geride bıraktığımız Kasım ayında astronomik yükselişler yaşandı. Bu yükselişi büyük ölçüde 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanması tetikledi.

Bu yazımızda Kasım ayında en iyi performansı gösteren kripto para projelerine yakından bakacağız.

1. Act I : The AI Prophecy

Son bir aylık zaman diliminde %2.092 oranında değer kazanan Act I : The AI Prophecy, kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Act I: The AI Prophecy (ACT), yapay zekâ sistemleri ve kullanıcılar arasında yenilikçi etkileşimler sunmayı hedefleyen merkeziyetsiz bir platform olarak tanımlanabilir. Discord üzerinden yürütülen bu proje, kullanıcıların yapay zekâ sohbet botlarıyla aynı anda etkileşim kurmasını sağlayarak, basit sorulardan hikâye anlatımına ve rol yapma etkinliklerine kadar çeşitli kullanım alanları sunuyor.

2. Stellar (XLM)

Kasım ayında %451,4 oranında değer kazanan Stellar (XLM), bu süreçte en iyi performans gösteren ikinci kripto para projesi olmayı başardı. XLM fiyatındaki bu yükselişin en önemli nedenleri arasında XRP’nin uzun süredir devam eden sessizliğini bozması gösteriliyor.

Ripple’ın kurucu ortaklarından Jed McCaleb tarafından hayata geçirilen Stellar (XLM), tıpkı Ripple gibi sınır ötesi para transferlerini hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya odaklanıyor. Öte yandan Franklin Templeton gibi büyük finansal kurumların Stellar ağını benimsemesi, XLM’ye olan kurumsal ilgiyi artırdı. Bu tür ortaklıklar, Stellar’ın gerçek dünya kullanımını ve yatırımcı güvenini güçlendiriyor.

3. Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) Kasım ayında %419,6 oranında değer kazandı. CryptoRank verilerine göre 555,77 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,00718 dolar seviyesinde işlem gören TEL kripto para piyasasındaki en büyük 182. proje konumunda.

4. Hedera (HBAR)

Kasım ayında %335,5 oranında değer kazanan Hedera’daki (HBAR) bu yükselişi Canary Capital tarafından SEC’e yapılan ETF başvurusu, Hedera ekosistemindeki büyüme, Greyscale AI’nin Prove AI’yi Hedera üzerinde kullanarak güvenilir veri yönetimi sağlaması, platformun kullanım alanlarını genişletmesi ve HBAR’ın Coinbase’in yeni kripto endeksi COIN50’ye dahil etmesi etkili oldu.

5. Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Kasım ayında %310,9 oranında değer kazanan Virtuals Protocol (VIRTUAL), web3 projelerinde sunduğu yeniliklerle dikkat çekmeyi başardı.

Yapay zekâ ve metaverse entegrasyonuna odaklanan protokol, sanal etkileşimleri dönüştürerek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Projenin benimsenme oranındaki artış, VIRTUAL tokeninin fiyatındaki yükselişi destekleyen ana faktör oldu.

6. Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) ise %298,9 oranındaki yükselişiyle öne çıktı. DeFi ekosistemindeki Toplam Kilitli Değer (TVL) artışının etkisiyle yatırımcı güvenini artıran Algorand, sürdürülebilirlik odaklı geliştirmeleriyle güçlü bir ay geçirdi. Ölçeklenebilirliği ve düşük maliyetli işlemleriyle bilinen ağ, piyasa beklentilerini karşılamayı başardı.

7. XRP

%272,1 oranında değer kazanan XRP’deki yükselişin en önemli nedenleri arasında ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması yer alıyor. Zira Donald Trump kampanya sürecinde seçimi kazanması halinde göreve gelir gelmez SEC Başkanı Gary Gensler’i kovacağına söz vermişti.

Seçimden günler sonra SEC Başkanı Gary Gensler, Donald Trump’ın görevi devralacağı 20 Ocak 2025 tarihinde istifa edeceğini açıkladı. Bu gelişme, Ripple ile SEC arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden davanın Ripple lehine sonuçlanacağına dair beklentileri arttırdı.

Öte yandan ABD’deki çeşitli finans kurumları tarafından yapılan spot XRP ETF başvuruları da varlığın fiyatındaki yükseliş trendini güçlendirdi.

8. Cardano (ADA)

Kasım ayında %208,5’lik bir artışla dikkat çeken Cardano (ADA), akıllı kontrat entegrasyonları ve DeFi projelerine yaptığı yatırımlarla güçlü bir performans sergiledi. ADA fiyatındaki yükseliş, teknolojik yeniliklerle birlikte yatırımcıların Cardano ekosistemine olan ilgisini artırdı.

Öte yandan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı olarak göreve başlayacağına ilişkin haberler ADA fiyatında yükselişi tetikledi.

9. Grass (GRASS)

Düşük işlem hacmine rağmen %192,4 oranında değer kazanan Grass (GRASS), yenilikçi çözümleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Yenilikçi projeleri ve büyüme potansiyeliyle öne çıkan Grass, Kasım ayında dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

10. Qubic (QUBIC)

%182,7’lik artışla Qubic (QUBIC), ağını genişleten yeni projelerle piyasa performansını artırdı. Qubic, bu genişlemeyle yatırımcı ilgisini yeniden canlandırarak fiyatını önemli ölçüde yukarı taşıdı.