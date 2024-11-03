Bitcoin (BTC), Kasım ayına 70.000 dolar psikolojik direnç seviyesini aşarak girdi ve bu seviyenin üzerinde birkaç gün geçirdi.

Bu yazımızda Bitcoin’in Kasım aylarındaki tarihsel performansına ve uzmanlar ile analistlerin BTC fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Tarihsel olarak Ekim aylarında yaşanan yükselişler nedeniyle kripto para topluluğu bu ayı “Uptober” olarak adlandırıyor. Ancak Bitcoin liderliğindeki kripto para piyasası Ekim ayına kötü bir başlangıç yaparak 60.000 doların altına kadar geriledi. Bu süreçte birçok kişi Uptober anlatısının 2024 yılında gerçekleşmeyeceğini düşünmeye başladı.

Fakat Bitcoin’in 11 Ekim 2024 tarihinden sonra toparlanmaya başlamasıyla kripto para piyasasında yükseliş trendi başladı.

Sonuç olarak Bitcoin Ekim ayında yaklaşık %10,76’lık yükseliş kaydetti. CoinGlass verileri, tarihsel olarak Kasım aylarında, Ekim aylarına kıyasla çok daha büyük yükselişlerin yaşandığını gösteriyor. Bununla birlikte Kasım aylarında kaydedilen ortalama getiriler, Ekim aylarında kaydedilenden daha düşük.

CoinGlass verilerine göre, 2013’ten bu yana Bitcoin, Kasım aylarında ortalama %42,78’lik değer artışı gösterdi. Son 11 yılın 7’sinde, Bitcoin Kasım aylarını yükselişle tamamladı. Kasım aylarındaki açılış ve kapanış fiyatları arasında ise ortalama %7,12’lik bir getiri kaydedildi.

Kasım Ayındaki En İyi ve Kötü Yıllar

Bitcoin 2013 yılından bu yana en iyi Kasım ayı performansını 2013 yılında %449,35’lik yükselişle kaydetti. 2017 ve 2020 yılları ise sırasıyla %53,48 ve %42,95’lik getirilerle öne çıktı. Öte yandan, 2018 yılında ayı piyasası nedeniyle Kasım ayında -%36,57’lik düşüş yaşayarak en kötü performansını kaydetti.

Kasım Ayı Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri

Bu haberin yazıldığı sırada, Bitcoin 68.500 dolar bandında işlem görüyordu ve dolayısıyla Kasım ayı açılış fiyatı olan 70.272 doların altında seyrediyor.

Analistler ve uzmanlar, tarihsel verilerden yola çıkarak Bitcoin’in Kasım ayı kapanışını 75.275 ile 100.334 dolar aralığında gerçekleştireceğini öngörüyor. Bu fiyat aralığı, Bitcoin’in Kasım ayı açılış fiyatı baz alınarak tarihsel ortalama getirilere göre belirlendi. Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürmesi halinde bu fiyat aralığında işlem görmesinin mümkün olduğu tahmin ediliyor.

Bununla birlikte kripto para piyasası, makroekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve ABD Başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizlik çemberinin ortasında bu nedenle, önümüzdeki günlerde kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının daha fazla artacağı öngörülüyor.