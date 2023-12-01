Cardano’daki (ADA) yükseliş trendi güç kaybetti ve ADA yatırımcılarının yarısından fazlası zararda.

Cardano (ADA) kripto para piyasasındaki en popüler ve en iyi performans gösteren varlıklardan biri. Son 30 günlük zaman diliminde %25’in üzerinde artış yaşadı ve 0,40 doların üzerine kadar yükseldi. Bu yükselişe rağmen Cardano’da (ADA), yatırımcıların yarısından fazlası hala zararda.

IntoTheBlock’un son verilerine göre, ADA sahiplerinin yalnızca %35,71’i kârda. Diğer kripto para birimleriyle karşılaştırdığımızda Cardano’da (ADA) bu oranın oldukça düşük olduğu göze çarpıyor. IntoTheBlock, Cardano’da 0,38 dolar seviyesinde yatırımcıların 7,19 milyar ADA biriktirdiğini ve bu seviyenin oldukça kritik bir direnç olduğuna dikkat çekti.

Despite recent market surges, Only 35% of $ADA holders are in profit, significantly lower than other top protocols. On-chain data reveals a key resistance at $0.38, with 7.19B $ADA acquired here. Clearing this level may reduce resistance, potentially boosting holder profits. pic.twitter.com/I2IPBltUN6 — IntoTheBlock (@intotheblock) November 30, 2023

Bu seviyenin desteğe dönüştürülmesi, ADA’daki yükseliş trendi için katalizör olabilir. IntoTheBlock’un bu raporu, Cardano’da (ADA) yükseliş trendinin güç kaybettiği ve işlem hacminin düştüğü bir dönemde geldi. İçerisinde ADA bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 4,4 milyona yükselirken aktif adres sayısı için aynı şey söylenemez.

Bununla birlikte popüler kripto para analisti Ali Martinez ise Cardano’nun (ADA) şu anda 0,37 ila 0,38 dolar arasında yer alan önemli bir destek seviyesinde işlem gördüğünü belirtiyor. Bu destek seviyesi 166.470 cüzdanın 4,88 milyar ADA satın aldığı bir bölgeye işaret ediyor. Martinez’e göre bu fiyat seviyesi, ADA fiyatı için sağlam bir temel görevi görerek ADA’nın son kazanımlarının üzerine inşa etmesi için destek sağlıyor.