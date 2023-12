Cardano’daki (ADA) yükseliş trendi güç kaybetti ve ADA yatırımcılarının yarısından fazlası zararda.

Cardano (ADA) kripto para piyasasındaki en popüler ve en iyi performans gösteren varlıklardan biri. Son 30 günlük zaman diliminde %25’in üzerinde artış yaşadı ve 0,40 doların üzerine kadar yükseldi. Bu yükselişe rağmen Cardano’da (ADA), yatırımcıların yarısından fazlası hala zararda.

IntoTheBlock’un son verilerine göre, ADA sahiplerinin yalnızca %35,71’i kârda. Diğer kripto para birimleriyle karşılaştırdığımızda Cardano’da (ADA) bu oranın oldukça düşük olduğu göze çarpıyor. IntoTheBlock, Cardano’da 0,38 dolar seviyesinde yatırımcıların 7,19 milyar ADA biriktirdiğini ve bu seviyenin oldukça kritik bir direnç olduğuna dikkat çekti.

Despite recent market surges, Only 35% of $ADA holders are in profit, significantly lower than other top protocols. On-chain data reveals a key resistance at $0.38, with 7.19B $ADA acquired here. Clearing this level may reduce resistance, potentially boosting holder profits. pic.twitter.com/I2IPBltUN6

— IntoTheBlock (@intotheblock) November 30, 2023