Karadağ’da temyiz mahkemesi, Kwon’un iadesine hükmeden ilk mahkeme kararının ciddi hukuk ihlallerinden ilgilendiğine karar verdi.

Terraform Labs Kurucu Ortağı Do Kwon, Montenegro Yüksek Mahkemesi’nin ABD ve Güney Kore’nin iade talepleri lehine karar verdiği mahkeme sonucuna ettiği itirazda başarılı oldu.

Dava yeni karara dayalı olarak birinci derece mahkemede yeniden görülecek.

Temyiz Mahkemesi Kararı İptal Etti

Kwon aslında Yüksek Mahkeme’nin kararını temyize ilk kez aralık ayında taşımış ve davayı kazanmıştı. Fakat aynı mahkeme, kısa süre sonra kararı iptal ederek bir nevi iade taleplerinin geçerliliğini doğrulamıştı. Do Kwon, geçtiğimiz ay karara bir kez daha itiraz etti.

Kwon’un avukatı, Yüksek Mahkeme kararına itiraz etmeyi planladıklarını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Avukat Goran Rodic, konu üzerine yapılan röportajlarda yerel mahkemelerin iade sürecini gerçekleştirme yönünde siyasi baskı altında olduğunu öne sürmüştü.

Temyiz mahkemesi, Kwon’un son itirazını cezai yargılama koşullarında birçok ihlal yaşandığı gerekçesiyle kabul etti. Mahkeme, Kwon’un karar metninin yeterince açık olmadığı savunmasını da kabul etti.

Birinci mahkeme Güney Kore ve ABD’nin iade taleplerini yeterli ölçüde yanıtlamadı. Yüksek Mahkeme ise iade prosedürünün hukuki koşullarını doğru şekilde uygulamadı.

Temyiz mahkemesi, iade kararının normal yargılama süreciyle değil, Karadağ Adalet Bakanı tarafından verilmesi gerektiğine açıklık getirdi.

Terra CFO’su Sınır Dışı Edildi

Karadağ polisi, geçtiğimiz günlerde eski Terraform Labs CFO’su Han Chang-joon’un Güney Kore’ye iade edildiğini duyurdu.

İade kararını ülkenin Adalet Bakanlığı aldı. Güney Kore’de finansal yatırım hizmetleri dolandırıcılığından sermaye piyasaları dolandırıcılığına birçok suçtan yargılanacak Han, ömür boyu hapis yatma ihtimaliyle karşı karşıya.

Terra’nın Mayıs 2022’de dolar sabitini kaybetmesi tüm ekosistemin çökmesine yol açtı ve bütün kripto para sektörü bundan etkilendi. Kwon, Karadağ’da geçtiğimiz mart ayında ülkeyi sahte pasaport ile terk etmeye çalışırken yakalanmıştı.

Fakat Terra kurucusu, yalnızca iki ay sonra 436 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı. Karadağ mahkemesi, haziran ayında resmi belgelerde sahtecilik yaptığı iddiasıyla Kwon’u tekrar dört ay hapse mahkum etti.