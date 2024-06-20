Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Do Kwon’un şirketi Terraform Labs’e yaptığı yatırım nedeniyle yine tartışmaların odağı oldu.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić’in Terraform Labs’in ilk yatırımcılarından biri olduğu tespit edildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), yayınladığı dava dosyalarına göre Spajić, şirkete Nisan 2018’de 75 bin dolar yatırım yaptı ve 750 bin Luna satın aldı. Söz konusu Luna’lar fiyat rekoru kırdığında 90 milyon dolar ediyordu.

Spajić 90 Milyon Dolar Kaybedecekti

Başbakan, Terraform Labs’in ilk finansman turundaki 16’ıncı yatırımcıydı. Terraform, o dönemde 2022’de son bulan kripto para projesini geliştirmek için fon arıyordu. Ekosistemin 2022’de çökmesi, dünya genelinden yatırımcıların 40 milyar dolar zarar etmesine yol açtı.

Spajić, 2018’de finansman turunun ilk gününde Terraform Labs ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşme sayesinde Luna’ları oldukça düşük bir fiyata, coin başına 0,10 dolara satın aldı. Erken dönem yatırımlar yüksek riskli olarak değerlendirilse de sunulan düşük fiyat, riski azaltmaya yetti.

SEC, 14 şahıs ve 10 şirketin projeye söz konusu finansman turunda toplam 13,75 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Luna’nın 2022’de çökmesi ve fiyatının 119 dolardan sıfıra çakılması yatırımcıları ciddi bir zarara uğrattı. Spajić ise yatırımı yapanın kendisi değil, çalışanı olduğu konusunda ısrarcı oldu.

Başbakan Luna’yı tepe noktası olan 119 dolardan almış olsaydı, 90 milyon doları buhar olmuş olacaktı.

Luna Yatırımını Açıklamadı

Spajić, Karadağ Yolsuzluk Ajansı’na Luna sahibi olmadığını bildirmedi. 2020 ve 2021’de verdiği beyanlarda 150 bin dolar değerinde Bitcoin sahibi olduğunu açıkladı. Sonraki beyanlarında ise değerlerini açıklamadan birkaç kripto para sahibi olduğunu bildirdi.

Spajić’in Do Kwon’dan parasını geri isteyip istemediği veya konuyla ilgili mahkemeye başvurup vurmadığı bilinmiyor.