Rapçi ve girişimci Kanye West (yeni adıyla Ye), hayran kitlesini hedef alan bir kripto dolandırıcılığına dahil olması için kendisine 2 milyon dolar teklif edildiğini ancak bunu reddettiğini açıkladı.

Söz konusu plan, West’in sosyal medya hesabından sahte bir kripto projesini tanıtmasını ve ardından hesabının hack’lendiğini söylemesini öngörüyordu. Elbette ki bu süreçte yatırımcılar önemli miktarda para kaybetmiş olabilirdi.

West, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Topluluğumu dolandırmam için bana 2 milyon dolar teklif edildi. Kalan birkaç kişiyi de dolandırmamı istediler. Hayır dedim ve bu teklifi yapan kişiyle çalışmayı bıraktım.” dedi.

Ön Ödeme Olarak 750 Bin Dolar Teklif Edildi

Teklif kapsamında, West’in bir kripto tanıtımını paylaşması ve gönderisini sekiz saat boyunca yayında tutması karşılığında 750 bin dolar ön ödeme alacağı belirtildi.

Bu sürenin ardından, dolandırıcılıktan kendisini uzaklaştırmak için hesabının ele geçirildiğini iddia etmesi istendi. Anlaşma ayrıca, paylaşımın 16 saat yayında kalması durumunda 1.25 milyon dolar ek ödeme içeriyordu.

West’in paylaştığı bir ekran görüntüsünde, bu teklifi sunan şirketin sahte bir “Ye” adlı bir token çıkararak halktan on milyonlarca dolar toplama planı yaptığı görülüyordu.

İlk paylaşımından kısa bir süre sonra West, özel bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşarak isimsiz bir X kullanıcısından aracısız bir kripto bağlantısı bulmasını istedi. Kullanıcı, West’e Coinbase CEO’su Brian Armstrong’u önererek, onun iletişim bilgilerini alabileceğini söyledi.

Kripto Topluluğundan Farklı Tepkiler Geldi

West’in bu açıklaması, kripto dünyasında farklı tepkilere yol açtı. Bazıları, onun dolandırıcılığı ifşa etmesini takdir ederken, bazıları da asıl niyetleri hakkında spekülasyon yaptı. Kripto yorumcusu Armeanio, West’in bir memecoin çıkarmak yerine kriptoyu ürünlerinde kullanması gerektiğini önerdi.

Öte yandan, Crypto Vic, West’in aslında bir token çıkarmayı planlamadığını ancak yaklaşan bir albüm lansmanı öncesinde dikkat çekmek için bu açıklamayı yapmış olabileceğini öne sürdü.