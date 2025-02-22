Ünlü rapçi ve girişimci Kanye West, kendi memecoin’i YZY’yi önümüzdeki hafta piyasaya süreceğini duyurdu. West, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu an piyasadaki tüm YZY token’lerinin sahte olduğunu belirtti.

Bu duyurudan yalnızca bir gün önce, Kanye’nin kendi memecoin’ini çıkarma olasılığı Polymarket adlı tahmin platformunda %83’e yükselerek 9,3 milyon dolarlık hacme ulaşmıştı.

YZY, Yeezy Markasının Resmi Dijital Para Birimi Olacak

Kanye West, YZY adlı memecoin’ini, Yeezy adlı markasının resmi para birimi olarak konumlandırmayı planlıyor. Hayranları YZY’yi kullanarak Yeezy’nin web sitesi üzerinden alışveriş yapabilecek. Bu nedenle Kanye West’in memecoin’ine yönelik beklentiler bir hayli arttı ve YZY adlı birçok sahte token piyasaya sürüldü.

Son günlerde, Pump.fun platformunda birden fazla sahte YZY token’i piyasaya sürüldü. Bunlardan biri, 15 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, son 24 saatte 33 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti. Bu durum, bazı yatırımcıların bu token’in gerçek olduğuna inanmasına neden oldu.

Henüz Kanye West’in YZY’yi hangi blockchain ağına çıkaracağı kesinleşmiş değil. Token’in Solana veya Base ağında listelenmesi bekleniyor. Yatırımcılar, resmi akıllı sözleşme adresinin duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor.