Kanadalı ünlü yayıncı Félix Lengyel (xQc), ABD Başkanlık seçimlerinde Harris’in kazanacağına dair yaptığı büyük bir bahisi kaybetti.

Seçimi Harris’in kazanacağı beklentisiyle 700 bin dolarlık Bitcoin bahisi oynayan xQc, öngörüsünde haklı çıksaydı 1 milyon dolar kazanacaktı. Ancak 5 Kasım 2024’teki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump kazandı.

THIS BETTER HIT LMFAO, THE ODDS WERE TOO GOOD I HAD TO. DONT GET IT TWISTED 🇺🇸🦅

PS: DONT GET MAD I CANT EVEN VOTE IM CANADIAN pic.twitter.com/X2tECDEU8M

— xQc (@xQc) November 4, 2024