Kanadalı ünlü yayıncı Félix Lengyel (xQc), ABD Başkanlık seçimlerinde Harris’in kazanacağına dair yaptığı büyük bir bahisi kaybetti.

Seçimi Harris’in kazanacağı beklentisiyle 700 bin dolarlık Bitcoin bahisi oynayan xQc, öngörüsünde haklı çıksaydı 1 milyon dolar kazanacaktı. Ancak 5 Kasım 2024’teki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump kazandı.

THIS BETTER HIT LMFAO, THE ODDS WERE TOO GOOD I HAD TO. DONT GET IT TWISTED 🇺🇸🦅

PS: DONT GET MAD I CANT EVEN VOTE IM CANADIAN pic.twitter.com/X2tECDEU8M — xQc (@xQc) November 4, 2024

Trump’ın zaferi, kripto para piyasasında büyük bir yükselişi tetikledi. Bitcoin, 76.444 dolarla üm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu gelişme kripto para topluluğunda memnuniyet yarattı. Ancak Harris’in seçimi kazanacağını öngören xQc gibi isimler için büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Harris’e yönelik bahisleri “yanlış ata oynamak” olarak nitelendirerek, Trump’ın kazanma ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu ifade etti. Bazı kullanıcılar, xQc’nin bu parayı bahis yapmak yerine bir hayır kurumuna bağışlamasının daha doğru olabileceğini dile getirdi.

Seçim Sonrası Kripto Paralar Yükselişte

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte kripto paralarda hızlı bir yükseliş gözlendi. Bitcoin, kısa bir süreliğine 76 bin doları aşarak yatırımcılara büyük kazanç sağladı. Bitcoin 76.444 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledikten sonra bir miktar geri çekilerek 75.000 doların altına kadar sarktı.

Dogecoin (DOGE) ise sekiz ayın en yüksek seviyesi olan 0,21 dolara ulaşırken, Trump temalı memecoin’ler de çift haneli kazançlar elde etti.

Öte yandan, Harris’le ilişkili olan meme coin’ler ciddi bir düşüş yaşadı. Kamala Horris (KAMA) ve Kamabla (KAMABLA), Trump’ın zaferi sonrası %90’a varan kayıplar vererek piyasalarda kan kaybetti. Trump’ın seçim zaferiyle birlikte kripto piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde dalgalanmaların devam edeceğine işaret ediyor.