Kanada merkezli Purpose Investments tarafından 18 Haziran 2025’te Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda (TSX) işleme açılan spot XRP ETF’i (XRPP.U), lansman sonrası zayıf bir performans sergiledi. Dünyanın ikinci, Kanada’nın ise ilk spot XRP ETF’i olan bu ürün, işlem gördüğü ilk günlerin ardından değer kaybı yaşadı.

Lansmandan Bu Yana Düşüş Trendi

XRPP.U, 20 Haziran Cuma günü seansı %1,63 düşüşle 9,68 dolar seviyesinden kapattı. ETF, açıldığı günden bu yana genel olarak aşağı yönlü bir seyir izliyor. Bu düşüş, doğrudan XRP fiyatlarındaki zayıf performansla paralel ilerliyor. Kanada ETF’si gibi, Brezilya’da listelenen ilk XRP ETF’i de yaklaşık %7,5 oranında değer kaybı yaşadı.

XRPP, Kanada doları bazında sunulan hedged (XRPP) ve non-hedged (XRPP.B) versiyonlarıyla da yatırımcılara sunuluyor. Fon, %0,69 yönetim ücreti alırken, bu oran %0,89 ile sınırlandırılmış durumda. Üstelik yatırımcılar bu fonu vergi avantajı sağlayan TFSA ve RRSP hesaplarında tutabiliyor.

XRP Fiyatında Düşüş Sürüyor

Yatırım ürünlerinin performansı, XRP fiyatlarındaki genel zayıflığı da yansıtıyor. 22 Haziran itibarıyla XRP fiyatı %5,9’a yakın düşüşle 1,98 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Haftalık bazda kayıp ise %8,9 seviyesinde.

Teknik göstergeler de bu tabloyu doğruluyor. XRP, şu an 50 günlük basit hareketli ortalaması olan 2,30 doların altında işlem görüyor ve bu da kısa vadede baskının sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan, 200 günlük ortalamanın (1,85 dolar) üzerinde kalmaya devam etmesi, uzun vadeli pozitif görünümün korunduğuna işaret ediyor.

14 günlük Göreli Güç Endeksi (RSI) ise 45,07 seviyesinde; bu da XRP’nin şu anda ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olmadığını gösteriyor.

ABD’deki Beklentiler Daha Yüksek

ETF lansmanlarının XRP fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmamış gibi görünse de, bunun Kanada ve Brezilya’nın ABD’ye kıyasla daha küçük finansal piyasalara sahip olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Franklin Templeton ve WisdomTree tarafından önerilen XRP ve Solana ETF’lerine dair kamuoyu görüşlerini toplamaya başladı.

Bu başvurular onaylanırsa, söz konusu ürünler Cboe BZX Borsası’nda işlem görecek ve XRP’ye yönelik kurumsal ilginin ciddi şekilde artmasına zemin hazırlayabilir.

Sonuç olarak dünyanın ikinci spot XRP ETF’i olan XRPP, lansman sonrası beklenen ivmeyi yakalayamamış olsa da, XRP’nin uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor. Kanada ve Brezilya’daki bu ilk girişimler, potansiyel olarak çok daha büyük bir etki yaratabilecek ABD merkezli ETF’lerin öncüsü niteliğinde. Kurumsal yatırımcı ilgisi ve regülasyonların ilerleyişi, XRP’nin gelecekteki fiyatlamasında belirleyici olmaya devam edecek.