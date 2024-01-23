Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık 100 milyar dolarlık düşüş yaşadı.

Son 24 saatte yaşanan düşüşlerle birlikte kripto para piyasası deyim yerindeyse kan gölüne döndü.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), iki aylık aranın ardından ilk kez 40.000 doların altına geriledi. Bu süreçte SOL, AVAX, DOGE, DOT, LINK ve diğer altcoin’lerde ciddi değer kayıpları yaşadı.

Bitcoin’de (BTC) Fiyat Düzeltmesi Devam Ediyor

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinin üzerinden iki hafta geçti. Ancak spot Bitcoin ETF’lerinin onayı piyasada beklenilen etkiyi yaratmadı. 11 Ocak’ta 49.000 doların üzerine yükselen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 12 Ocak’ta ise 42.000 doların altına geriledi.

Sonrasında toparlanarak 43.000 dolar seviyesine yükselen BTC, bir süre bu seviyede işlem gördükten sonra geride bıraktığımız hafta sonu 41.000 doların altına düştü. Bu haftaya da düşüş trendine devam ederek başlayan Bitcoin (BTC) 22 Ocak Salı günü 40.000 doların altına geriledi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte 38.829 dolara kadar gerileyen Bitcoin’nin (BTC) piyasa değeri de bu süreçte 761 milyar dolara geriledi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,2’ye yükseldi.

Altcoin’lerde Çöküş Devam Ediyor

Bitcoin’deki (BTC) fiyat hareketlikleri doğal olarak altcoin’leri de olumsuz etkiledi. Son 24 saatlik zaman diliminde %7’lik önemli bir düşüş yaşayan Ethereum (ETH) altcoin’lerdeki düşüş trendine öncülük ediyor. SOL -%10,03, ADA -%7,48, AVAX -%10,8 ve OKB -%13,06 oranında değer kaybı yaşadı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar arasında FTT (%1,68), SUI (%0,59) ve LEO (%0,28) yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %5,16 oranında değer kaybetti ve 1,52 trilyon dolara geriledi.