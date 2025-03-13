Güney Kore’de bir kamu görevlisi, sel mağdurlarına yardım için toplanan bağışları ve devlet fonlarını zimmetine geçirerek kripto para satın almakla suçlandı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan memurun, ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Memur, Sel Yardım Bağışlarını Çaldı

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında beş yıl hapis cezasına çarptırılan kamu görevlisi, ek olarak emeklilik maaşı ve diğer sosyal haklarını kaybetme riskiyle de karşı karşıya kaldı.

Denetim raporuna göre, memur sahte hesap üzerinden 497,16 milyon won (yaklaşık 341 bin 930 dolar) değerinde kamu fonunu zimmetine geçirdi. Bu para, kamu kurumlarının bütçesi, belediye projeleri için ayrılan fonlar ve yerel yönetim sübvansiyonlarını kapsıyordu.

Kuzey Chungcheong Eyaleti, 2023 yılı Temmuz ayında yoğun yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Memurun, sel felaketinden etkilenen bölgeleri bağışlarla yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir platformdan da para çaldığı ortaya çıktı.

Resmi Mühürler Kötüye Kullanıldı

Denetim kurulu, memurun Kasım 2018 ile Mayıs 2024 arasında yaklaşık altı yıl boyunca bu hesapları kullanarak toplamda 45 kez işlem yaptığını tespit etti. Zimmetine geçirdiği paraları önce kendi özel hesaplarına aktaran memur, ardından bu paralarla kripto para satın aldı.

Ayrıca, belediyeye ait mali yönetim platformunda sahte proje harcamaları göstererek kamu fonlarını başka projelerden de zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Üstlerinin onay sürecini gizlice yürüterek paranın sürekli olarak hesaplara aktarılmasını sağladı.

Sayıştay, belediyeye sanığın memuriyetine son verilmesini tavsiye ederken, yerel savcılardan “zimmete para geçirmek ve diğer suçlamalar” nedeniyle dava açmasını talep etti.

Dosya şu anda Yüksek Mahkeme’de ve mahkeme, bölge mahkemesinin verdiği cezayı artırma veya tamamen bozma yetkisine sahip.

Soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkanının da bulunduğu birçok Cheongju yetkilisine disiplin cezaları verildi. Raporda, belediye başkanlığı ofisinin mührün güvenliği konusunda ihmalkâr davrandığı vurgulandı. Ayrıca, belediyenin muhasebe ve güvenlik yönetim ekipleri de ağır eleştirilere maruz kaldı.