2024 ABD Başkanlık seçimlerinde yarış kızışıyor.

27 Haziran’da Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden canlı yayın münazarasına çıktı. Münazarada Biden, Trump karşısında zayıf performans gösterdi. Bu nedenle Biden’ın adaylıktan çekileceğine dair spekülasyonlar arttı.

Biden münazara sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Berbat bir gece geçirdim. Çuvalladım ve hata yaptım. Ancak bu sadece 90 dakikalık bir olay. Son 3,5 yılda neler yaptığıma bakın.

Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi halinde yerini alabilecek en olası aday ise ABD’nin mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Haris.

Bu söylentiler sonucunda Kamala Haris temalı bir memecoin %250 oranında değer kazandı. Kamala Horris (KAMA) adlı Solana tabanlı token, 5 Haziran’da 0,0072 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve aradan geçen bir aylık zaman diliminde yaklaşık %1560 oranında değer kazandı. Söz konusu memecoin’in logosunda ABD Başkan Yardımcısı’nın kötü çizilmiş bir karikatürü yer alıyor.

KAMA’nın piyasa değeri 27 Haziran’da gerçekleştirilen münazara sırasında 3,5 milyon dolardan 11,9 milyon dolara kadar yükseldi ve 3 Temmuz tarihinde 22,2 milyon dolarla zirveye ulaştı.

Son 24 saatte %51,1 oranında değer kazanan Kamala Horris (KAMA) token 0,01463 dolar seviyesinde işlem görüyor. KAMA’nın toplam piyasa değeri ise 14,1 milyon dolar seviyesinde.

Reuters, Joe Biden’ın seçim kampanyasından çekilmesi halinde onun yerini alabilecek en güçlü adayın Kamala Harris olduğunu bildirdi. Reuters bu haberini Biden kampanyasından, Beyaz Saray’dan ve Demokratik Ulusal Komite’den yedi kıdemli kaynağa dayandırılıyor.

Joe Biden temalı memecoin Joe Boden (BODEN) ise son 24 saatte %14,3 oranında değer kaybederek 0,028 dolara geriledi. BODEN, geride bıraktığımız hafta gerçekleşen münazaradan sonra %68’in üzerinde bir düşüş yaşadı.

Joe Biden’ın üzerindeki baskı, anket sonuçlarındaki kötü gidişatla daha da artıyor. Demokratlar, Joe Biden’ı, Donald Trump’ı yenemeyeceğine dair artan endişeler nedeniyle adaylıktan çekilmeye davet ediyor. 2024 ABD Başkanlık seçimi 5 Kasım’da gerçekleşecek ve FiveThirtyEight anketlerine göre şu anda Trump %2,3 puanlık avantajla Biden’ın önünde.

CNN’in 2 Temmuz tarihli anketine göre ABD’li seçmenlerin üçte biri, Biden dışındaki bir adayın Trump karşısında kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Kripto tahmin platformu Polymarket, Biden’ın yarıştan çekilme olasılığını, tartışma öncesinde %19 iken şimdi %64’e çıkardığını gösteriyor.