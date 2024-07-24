MetaLawMan olarak tanınan avukat James Murphy’nin açıklamaları, Ripple-SEC davasına ilişkin yeni spekülasyonlara yol açtı. Bu spekülasyonlar, Kamala Harris’in kripto paralar konusunda bilgi almak için Mark Cuban ile iletişime geçmesiyle daha da güçlendi.

Peki ABD Başkan adayı Kamala Harris’in kripto para yanlısı bir tutum takınmaya başlaması Ripple-SEC davasını nasıl etkileyecek?

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

2020 yılının Aralık ayında başlayan Ripple-SEC davası, 3,5 yılı aşkın süredir devam ediyor. Avukat James Murphy’nin son açıklamaları, Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğine dair spekülasyonları artırdı.

Birçok kişi, Kamala Harris’in kripto para yanlısı tutum takınmasıyla, ABD’de kripto para şirketlerine açılan davaların düşürüleceğini öngörüyor.

Murphy, Harris’in kripto para sektörüne yönelik dostane bir yaklaşım benimsemesi beklentilerini reddederek, sözlerden çok icraatlere odaklanılması gerektiğini söyledi. Murphy, kripto paralara yönelik dostane bir yaklaşım için atılması gereken adımları şu şekilde özetledi:

Chokepoint 2.0 Operasyonunu kabul edip iptal etmek

SEC Başkanı Gary Gensler’in görevden alınması

Ripple, Coinbase, Kraken ve Binance gibi kripto para şirketlerine yönelik davaların düşürülmesi

SAB 121 kuralının iptali

Custodia Bank’a bir Federal Rezerv ana hesabı verilmesi

Kamala Harris’in Kripto Açılımı

Milyarder girişimci Mark Cuban, Kamala Harris’in kripto para sektörüne yönelik daha dostane bir yaklaşım benimseyebileceğini düşünüyor. Cuban, Politico’ya gönderdiği bir e-postada, Harris’in yapay zeka, kripto para ve yenilikçi yönetişimi kucaklayarak daha iş dostu bir duruş benimsemeyi planladığına dair söylentiler duyduğunu belirtti.

Bitcoin 2024 Konferansı

Şüphesiz kripto paralar, ABD seçimlerinde kritik bir rol oynamaya başladı. Donald Trump’ın yanı sıra Kamala Harris’in de Nashville’de bugün başlayacak olan Bitcoin 2024 konferansında konuşma yapması bekleniyor. Konferansın organizatörleri arasında yer alan Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey, söylentileri doğruladı.

David Bailey, bu gelişmenin, kripto para karşıtı tutumlarıyla tanınan Demokratların kripto paralar konusundaki düşüncelerini olumlu yönde değiştirmesi için iyi bir katalizör olabileceğini belirtti. Harris’in Bitcoin 2024 konferansında konuşma yapacağına dair spekülasyonlar, SEC’in Ripple’a açtığı davanın da düşürülebileceğine dair beklentileri artırdı.

Ripple-SEC Davası ve XRP Fiyatı

Başta Ripple CEO’su Brad Garlinghouse olmak üzere birçok önde gelen isim, Ripple-SEC davasının kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyor. Davanın Ripple lehine sonuçlanması halinde XRP’nin de devasa bir ralliye başlayabileceği tahmin ediliyor.

Tradingview verilerine göre son 24 saatte %4,06 oranında değer kazanan XRP 0,62 dolar bandında işlem görüyor.